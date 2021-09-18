ES recebe primeiras 200 mil doses de Coronavac compradas do Butantan

Espírito Santo é o primeiro Estado a comprar doses diretamente com o Instituto Butantan Crédito: Rodrigo Araújo/Secom

No total, o investimento é de R$ 26,5 milhões, para a compra de 500 mil doses. As 300 mil vacinas que ainda restam devem chegar até a quarta-feira da próxima semana. De acordo com o governo do Estado, as novas doses estarão disponíveis para o agendamento a partir de segunda-feira (20). Casagrande destacou que, a partir deste salto na vacinação, o Estado conseguirá ampliar a proteção para a população e chegar até outubro com todos os adultos vacinados com pelo menos uma dose.



"É um investimento nosso, do tesouro estadual, para a gente conseguir dar um salto e agilizar a vacinação. A ideia é criar um cinturão de proteção para os capixabas, que é fundamental para nós, para diminuir óbitos por Covid-19. Essas doses serão aplicadas nos adultos acima de 18 anos para que a gente utilize as vacinas do governo federal para vacinar os mais idosos" Renato Casagrande - Governador do Estado

Uma das principais preocupações do Estado é com as festas de final de ano, em que muitas famílias se reúnem, ampliando o risco potencial de transmissão do coronavírus.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Rodrigues, destacou que as doses adquiridas, da Coronavac, não serão aplicadas em menores de 18 anos, já que não há permissão no Brasil para o uso deste imunizante nesta faixa etária.

"Essas vacinas serão usadas para otimizar nossa distribuição e, mesmo que não sejam usadas nos adolescentes, vão permitir avançar com a vacinação deste público. A medida que usarmos a Coronavac nos adultos e forem sobrando doses de Pfizer e Astrazeneca, poderemos utilizar essas duas nos mais jovens", afirmou.

Cada dose custou R$ 52,90 e a remessa estava prevista, inicialmente, para ser entregue no dia 13, em São Paulo, pelo Butantan.

Quando as negociações começaram, Casagrande estimava utilizar a vacina para acelerar a imunização dos profissionais de saúde e antecipar a dos professores e policiais. Contudo, como o Ministério da Saúde detinha a prioridade na aquisição para efetuar a distribuição no país, somente agora foi possível consolidar a compra.

PRIMEIRO ESTADO A FECHAR COMPRA DE VACINAS COM O BUTANTAN

O presidente do Butantan, Dimas Covas, participou do anúncio da compra das novas doses, no início de setembro, e ressaltou que o Espírito Santo é o primeiro Estado a formalizar a aquisição diretamente com o instituto.

"É o primeiro contrato que anunciamos oficialmente. É uma iniciativa pioneira do Espírito Santo com o qual, como em outros Estados, negociamos sem a perspectiva de fornecimento e agora estamos cumprindo as tratativas iniciadas ainda no final de 2020", frisou.

Dimas acrescentou que pretende manter a parceria com o Espírito Santo para o fornecimento de vacinas, e particularmente a Butanvac, que está em desenvolvimento no instituto. Casagrande já anunciou a intenção de compra do imunizante brasileiro em abril.