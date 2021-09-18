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Grande Vitória

Manutenção da Cesan pode deixar 39 bairros sem água neste sábado

Serviço será interrompido para os moradores de Cariacica, Vitória e Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2021 às 08:45

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 08:45

Defensoria pediu à Cesan que esclareça o abastecimento irregular de água em bairros da Capital
Cesan vai interromper fornecimento de água neste sábado Crédito: EBC
Os moradores de 39 bairros da Grande Vitória devem ficar atentos. A Cesan realiza manutenção programada, entre 6 e 14 horas,  em Cariacica, Vila Velha e Vitória.
A companhia alerta que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. A previsão é de que o abastecimento seja restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.

CONFIRA A LISTA DE BAIRROS

Cariacica

  • Alto Boa Vista
  • Alto Lage
  • Flexal I
  • Porto Novo
  • Presidente Médici
  • São Conrado

Vila Velha

  • Aribiri
  • Ataíde
  • Boa Vista I
  • Boa Vista II
  • Cavaliere
  • Cocal
  • Coqueiral De Itaparica
  • Cristóvão Colombo
  • Divino Espírito Santo
  • Dom João Batista
  • Ibes
  • Itapuã
  • Planalto
  • Praia da Costa
  • Praia das Gaivotas
  • Praia de Itaparica
  • Residencial Coqueiral
  • Rio Marinho
  • Santa Inês
  • Santa Mônica
  • Santa Mônica Popular
  • Soteco
  • Vista da Penha

Vitória

  • Comdusa
  • Conquista
  • Ilha das Caieiras
  • Nova Palestina
  • Redenção
  • Resistência
  • Santo André
  • Santos Reis
  • São José
  • São Pedro

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