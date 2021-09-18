Manutenção da Cesan pode deixar 39 bairros sem água neste sábado

Os moradores de 39 bairros da Grande Vitória devem ficar atentos. A Cesan realiza manutenção programada, entre 6 e 14 horas, em Cariacica, Vila Velha e Vitória.
A companhia alerta que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. A previsão é de que o abastecimento seja restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.
CONFIRA A LISTA DE BAIRROS
Cariacica
- Alto Boa Vista
- Alto Lage
- Flexal I
- Porto Novo
- Presidente Médici
- São Conrado
Vila Velha
- Aribiri
- Ataíde
- Boa Vista I
- Boa Vista II
- Cavaliere
- Cocal
- Coqueiral De Itaparica
- Cristóvão Colombo
- Divino Espírito Santo
- Dom João Batista
- Ibes
- Itapuã
- Planalto
- Praia da Costa
- Praia das Gaivotas
- Praia de Itaparica
- Residencial Coqueiral
- Rio Marinho
- Santa Inês
- Santa Mônica
- Santa Mônica Popular
- Soteco
- Vista da Penha
Vitória
- Comdusa
- Conquista
- Ilha das Caieiras
- Nova Palestina
- Redenção
- Resistência
- Santo André
- Santos Reis
- São José
- São Pedro