Helicópteros são flagrados pousando no topo da Pedra Azul, no ES

O órgão afirma que tal ação, além de trazer riscos de acidentes, causa dano ambiental às Unidades de Conservação e é passível de multa, conforme prevê o artigo 7, inciso XLIII da Lei Estadual nº 7.058/2002. Além disso, explicou que todas as Unidades de Conservação têm seu espaço, seja ele aéreo, terrestre e subsolo, protegido segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).