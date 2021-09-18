Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
É proibido

Helicópteros são flagrados pousando no topo da Pedra Azul, no ES

Segundo o Iema, os responsáveis foram autuados e multados; pousos e sobrevoos próximo aos parques estaduais, inclusive nas formações rochosas, são proibidos
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

18 set 2021 às 12:41

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 12:41

Cerejeiras floridas no bosque em Pedra Azul, durante o inverno de 2019
Pouso de aeronaves e sobrevoos próximos à região são proibidos Crédito: Christian Nascimento
Proprietários de dois helicópteros foram autuados e multados após realizarem o pouso não autorizado das aeronaves no topo da Pedra Azul, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. Em seguida, pousaram ainda no pico do Forno Grande, em Castelo. O caso aconteceu no último dia 11, por volta das 15 horas, entretanto só foi divulgado neste sábado (18).
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) ressaltou que não é permitido o pouso de helicópteros nos parques estaduais, inclusive nas formações rochosas, nem mesmo o sobrevoo muito próximo a elas.
O órgão afirma que tal ação, além de trazer riscos de acidentes, causa dano ambiental às Unidades de Conservação e é passível de multa, conforme prevê o artigo 7, inciso XLIII da Lei Estadual nº 7.058/2002. Além disso, explicou que todas as Unidades de Conservação têm seu espaço, seja ele aéreo, terrestre e subsolo, protegido segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).
A reportagem acionou o Iema para mais detalhes sobre os casos, inclusive valores das multas, mas o órgão disse que, por enquanto, não serão divulgadas novas informações.
“Contamos com a compreensão de todos e o apoio na fiscalização e denúncia de voos de helicóptero de forma irregular nos parques estaduais. As denúncias podem ser feitas em Ouvidoria ou no telefone 181.”

Veja Também

FOTOS: Veja quem participou de famoso torneio de tênis em Pedra Azul

Fogo destrói casa na Rota do Lagarto, em Pedra Azul

A história por trás do Bosque das Cerejeiras de Pedra Azul, no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Domingos Martins Pedra Azul Iema
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados