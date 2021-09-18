Helicópteros são flagrados pousando no topo da Pedra Azul, no ES

Proprietários de dois helicópteros foram autuados e multados após realizarem o pouso não autorizado das aeronaves no topo da Pedra Azul, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. Em seguida, pousaram ainda no pico do Forno Grande, em Castelo. O caso aconteceu no último dia 11, por volta das 15 horas, entretanto só foi divulgado neste sábado (18).
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) ressaltou que não é permitido o pouso de helicópteros nos parques estaduais, inclusive nas formações rochosas, nem mesmo o sobrevoo muito próximo a elas.
O órgão afirma que tal ação, além de trazer riscos de acidentes, causa dano ambiental às Unidades de Conservação e é passível de multa, conforme prevê o artigo 7, inciso XLIII da Lei Estadual nº 7.058/2002. Além disso, explicou que todas as Unidades de Conservação têm seu espaço, seja ele aéreo, terrestre e subsolo, protegido segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).
A reportagem acionou o Iema para mais detalhes sobre os casos, inclusive valores das multas, mas o órgão disse que, por enquanto, não serão divulgadas novas informações.
“Contamos com a compreensão de todos e o apoio na fiscalização e denúncia de voos de helicóptero de forma irregular nos parques estaduais. As denúncias podem ser feitas em Ouvidoria ou no telefone 181.”