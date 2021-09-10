FOTOS: Veja quem participou de famoso torneio de tênis em Pedra Azul

Tiago Moras, Marcio Iorio (campeões), Lippe Borgo e Eduardo Castelo Branco (vice-campeões): no XVI Pousada Pedra Azul Open Crédito: Camilla Baptistin

Tradicional no calendário do ES, o XVI Pousada Pedra Azul Open movimentou a região de montanhas do ES neste feriadão, de 03 a 07 de setembro. O torneio, com organização da dupla Aloizio Faria e Francisco Machado, contou com 48 jogadores inscritos. Os campeões foram Marcio Iorio (RJ) e Tiago Moras e os vice-campeões, Eduardo Castelo Branco e Lippe Borgo.

Francisco Machado e Aloizio Faria: os organizadores do XVI Pousada Pedra Azul Open Crédito: Camilla Baptistin

Após os jogos, a programação contou com muita música e drinques. Na segunda-feira (06), Salão do Lago virou palco da festa de encerramento, ao som da banda Sheep Parafina e DJ Larissa Tantan nas picapes.

Confira as fotos de Camilla Baptistin.

XVI Pousada Pedra Azul Open

TOP CAPIXABA

A top model Mariana Barcelos não para de dar orgulho aos capixabas. Descoberta por Moisés Nascimento, a capixaba, do Bairro da Penha, em Vitória, estampa a nova campanha da grife Ellus. Essa é a primeira vez na história que uma modelo capixaba fotografa para a marca.

COMEMORAÇÃO

Juliana Magalhães e Tia Zirinha: celebrando 40 anos de turismo no ES Crédito: Camilla Baptistin

CAPIXABA EM CAMPINAS

O artista visual e performer, o capixaba Geovanni Lima abre neste sábado (11), em Campinas, a sua primeira exposição individual, com o tema “As pessoas dos 482 anos”, uma referência ao primeiro possível tráfico de pessoas africanas, realizado entre 1538/1539. Serão apresentados os documentos da performances realizadas por Campinas em seu período de residência e uma instalação. Os trabalhos do artista que neste ano foi um dos indicados ao Prêmio Pipa e finalista do Pipa Online serão expostos na ATAL 609, espaço dedicado às atividades de difusão da arte contemporânea por meio de exposições, cursos, oficinas, além do programa de residências artísticas.

RR NEWS

Nabila Furtado convida para o lançamento oficial do concurso Miss Universo Espírito Santo 2021, no dia 14 de setembro, no Hanaya, Praia do Canto.

O jornalista Gabriel Gomes vai promover no próximo dia 21 de setembro, uma edição do "Cine Nostalgia", com a exibição de um clássico do cinema dos anos 90. O evento, que acontece no charmoso Cine Jardins, em Jardim da Penha, ainda vai contar com welcome drink e bufê assinado pela chef Karla Brandão.

Aline Palácio se prepara para realizar mais uma edição do SPA DAY , em sua O2 Manipulação, na Praia do Canto. Além das novidades que serão apresentadas, a empresária vai presentear as clientes, com uma sessão grátis de SPA. O evento, que acontece na próxima quarta-feira, dia 15, ainda conta com a parceria de Erliani Carrafa.

Beatriz Coutens, cirurgiã-dentista especializada em odontologia oncológica, está radiante. O seu artigo sobre laserterapia no tratamento da mucosite, produzido durante o seu mestrado, será publicado no periódico Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP). A publicação é uma das mais importantes divulgadoras de pesquisas dentro da comunidade de ciências do câncer em toda a Ásia.

A advogada Edilamara Rangel, a delegada Gracimeri Gaviorno e a engenheira Patrícia Bortolon fazem live nesta sexta-feira, às 19 horas, para falar sobre a participação feminina na política. As três acabaram de ser aprovadas no RenovaBR, a conceituada escola de formação de gestores públicos técnicos.

ANIVERSÁRIO

A empresária Teila Rocha celebrou seus 50 anos, com festa, no cerimonial Oásis, em Vitória Crédito: Roberto Marin

SETEMBRO DOURADO

Setembro foi o mês escolhido para intensificar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil, representado mundialmente pelo símbolo do laço dourado.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria e com o pediatra e coordenador de Medicina Preventiva da Samp, Ramon Minarini, atualmente, cerca de 80% das crianças e adolescentes com câncer podem ser curados, se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados pediátricos com protocolos adequados. Importante estar atento a sintomas tais como perda de peso contínuo e inexplicável; dores de cabeça progressivas e persistentes, dor e edema persistentes nos ossos ou articulações, protuberância ou massa no abdômen e pescoço. Mas que esses achados isolados são inespecíficos e o melhor caminho para o diagnóstico precoce é ter o acompanhamento periódico do médico de família ou pediatra.

MÃE DE DOIS E NOVA MARCA

Bárbara Ewald e os filhos Maria Alice e Valentim Crédito: Camilla Baptistin

A maternidade foi a inspiração para a jovem empresária Bárbara Ewald se tornar uma empreendedora. Quando sua filha completou 1 ano de idade, julho de 2019, ela abriu sua loja própria de mobiliário infantil no Centro de Vila Velha. Agora a loja já completou 2 anos e ela já é mãe de dois, Maria Alice e Valentim. Para celebrar o aniversário da loja e sua nova fase, a capixaba mudou a marca e se reposicionou no mercado com foco 100% em móveis, decoração e enxoval de cama para o bebê, com uma curadoria de marcas referências do universo infantil nacional. Chamada de Casa Mirim, a marca já ganha projeção nacional com vendas e parcerias em diversos estados do Brasil. Há algumas semanas, ela realizou evento na capital paulista para apresentar a um seleto grupo de arquitetos e designers da região a sua nova marca e produtos. E em breve ela participa com um ambiente completo no maior evento décor do Estado, a Casa Cor ES.

FERIADO EM NORONHA