Fernanda Monteiro e Gustavo Caliman dizem sim-sim em Venda Nova

Casamento de Fernanda Mesquita Monteiro e Gustavo Bolsanelo Caliman Crédito: André Alves e Débora Ulick

Sob as bênçãos dos padres Geraldo Caliman e Cleto Caliman, tios do noivo, Fernanda Mesquita Monteiro e Gustavo Bolsanelo Caliman disseram sim-sim no último dia 4 de setembro, na Capela São Lourenço, seguido de festa Clube Creves, em Venda Nova do Imigrante.

Os anfitriões foram Ricardo Luiz Rodrigues Monteiro e Maria Lilia Mesquita Monteiro e Orlando Caliman e Maria Bolsanelo Caliman. A capela fica em um sítio de propriedade da família do noivo, idealizada por Dom Décio Sossai Zandonade, projetada e executada pelo artista Gerson Rocha com obras em metal de Anderson Falqueto.

A celebração foi conduzida por Geraldo Caliman e Cleto Caliman, que vieram de Brasília para celebrar o casamento, o primeiro realizado nesta capela. Os padres tiveram que pedir uma autorização ao bispo para realizar o casamento no local.

Após a cerimônia, os noivos receberam os convidados e a família no Clube Creves, em Venda Nova do Imigrante, em uma festa animadíssima sob o comando da banda Bandeira Dois. Confira as fotos de André Alves e Débora Ulick.

Casamento de Fernanda Mesquita Monteiro e Gustavo Bolsanelo Caliman em Venda Nova do Imigrante

CICLOVIAGEM

Equipe que vai viajar de bicicleta de Aracruz a Aparecida (SP) Crédito: Divulgação

Um grupo de 20 ciclistas de Aracruz e Ibiraçu iniciam uma cicloviagem rumo a Aparecida, em São Paulo, com saída prevista para o dia 13, à meia-noite, da praça da matriz em em Aracruz. A previsão de chegada é no dia 19. Ao longo da viagem, serão feitas cinco paradas para dormir e descansar. Neste sábad (11), será celebrada uma missa na Matriz de São João Batista para bênção dos ciclistas e bicicletas.

RR NEWS

Rossini Macedo, Haeckel Ferreira e Pejota se preparam para subir ao palco do Vix Comedy Club, o primeiro clube de comédia do Estado, neste sábado (11), a partir de 21h.

Danilo Dornellas abre o Spettus nesta sexta (10) com apresentação Frazão, DJ Koreia, DJ Luca de Belucio, e no sábado, com os goianos Cacio e Marcos, Flavinha Mendonça, Gisele Dário e Bethany.