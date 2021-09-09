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Renata Rasseli

Fernanda Monteiro e Gustavo Caliman dizem sim-sim em Venda Nova

A cerimônia religiosa foi realizada na Capela São Lourenço, que fica no sítio da família do noivo,  e a recepção no Clube Creves, no sábado (04), em Venda Nova do Imigrante

Públicado em 

09 set 2021 às 02:08
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Casamento Fernanda Mesquita Monteiro e Gustavo Bolsanelo Caliman
Casamento de Fernanda Mesquita Monteiro e Gustavo Bolsanelo Caliman Crédito: André Alves e Débora Ulick
Sob as bênçãos dos padres Geraldo Caliman e Cleto Caliman, tios do noivo, Fernanda Mesquita Monteiro e Gustavo Bolsanelo Caliman disseram sim-sim no último dia 4 de setembro, na Capela São Lourenço, seguido de festa Clube Creves, em Venda Nova do Imigrante.
Os anfitriões foram Ricardo Luiz Rodrigues Monteiro e Maria Lilia Mesquita Monteiro e Orlando Caliman e Maria Bolsanelo Caliman. A capela fica em um sítio de propriedade da família do noivo, idealizada por Dom Décio Sossai Zandonade, projetada e executada pelo artista Gerson Rocha com obras em metal de Anderson Falqueto.
A celebração foi conduzida por Geraldo Caliman e Cleto Caliman, que vieram de Brasília para celebrar o casamento, o  primeiro realizado nesta capela. Os padres tiveram que pedir uma autorização ao bispo para realizar o casamento no local. 
Após a cerimônia,  os noivos receberam os convidados e a família no Clube Creves, em Venda Nova do Imigrante,  em uma festa animadíssima sob o comando da banda Bandeira Dois. Confira as fotos de André Alves e Débora Ulick.

Casamento de Fernanda Mesquita Monteiro e Gustavo Bolsanelo Caliman em Venda Nova do Imigrante

CICLOVIAGEM

Cicloviagem
Equipe que vai viajar de bicicleta de Aracruz a Aparecida (SP) Crédito: Divulgação
Um grupo de 20 ciclistas de Aracruz e Ibiraçu iniciam uma cicloviagem rumo a Aparecida, em São Paulo,  com saída prevista para o dia 13,  à meia-noite, da praça da matriz em em Aracruz. A previsão de chegada é no dia 19. Ao longo da viagem, serão feitas  cinco paradas para dormir e descansar. Neste sábad (11),  será celebrada uma missa na Matriz de São João Batista para bênção dos ciclistas e bicicletas.

RR NEWS

Rossini Macedo, Haeckel Ferreira e Pejota se preparam para subir ao palco do Vix Comedy Club, o primeiro clube de comédia do Estado, neste sábado (11), a partir de 21h.
Danilo Dornellas abre o Spettus nesta sexta (10) com apresentação Frazão, DJ Koreia, DJ Luca de Belucio, e no sábado, com os goianos Cacio e Marcos, Flavinha Mendonça, Gisele Dário e Bethany.
Raigna Vasconcelos com o marido Sérgio e o filho Thales em Salvador
Raigna Vasconcelos,  o marido Sérgio e o filho Thales curtiram o feriadão em Salvador, Bahia Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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