Ticyana Chieppe e Paulo de Oliveira Machado dizem sim-sim em Guarapari

Paulo de Oliveira Machado e Ticyana Chieppe Motta: sim-sim na Aldeia Crédito: Divulgação

À espera de Felipe, que chegará pertinho do Natal, Paulo de Oliveira Machado e Ticyana Chieppe Motta oficializaram a união nesta sexta-feira (03), no Cartório Sarlo, em Vitória. No sábado (04), os pais da noiva Rose Chieppe e Adilson Motta receberam a família e amigos para celebrar o novo casal, na Aldeia, em Guarapari.

Adilson Motta e a noiva Ticyana Chieppe Motta: a caminho do altar Crédito: Divulgação

Ticyana Chieppe e Paulo de Oliveira Machado reuniram amigos e familiares na Aldeia Crédito: Divulgação

Confira fotos do casal antes do casamento civil nos cliques de Mônica Zorzanelli.

Casamento Ticy e Paulo

OLHARES COMPROMETIDOS

Pós-doutor, jornalista, fotógrafo, professor e pesquisador, Rodrigo Rossoni vem de Salvador para o Espírito Santo no próximo final de semana para fazer o que ele mesmo considera o principal lançamento de seu livro “Olhares Comprometidos - Fotografia e identidades no MST”, publicado pela Edufba, editora da Universidade Federal da Bahia. Ele estará no assentamento Piranema, em Fundão, no domingo, dia 12, apresentando para os moradores o resultado de 20 anos dedicado à pesquisa e à intervenção prática na comunidade.

O mais bonito é que os protagonistas do livro são alguns desses moradores, da infância até a idade adulta, tendo a fotografia como elemento norteador. Um projeto de graduação pela Ufes que se tornou o tema de uma vida inteira de pesquisa, culminando no pós-doutorado, que analisa cada etapa dessa vivência e hoje está registrada em livro. “O mais importante pra mim é levar esse retorno à comunidade. Por isso, inclusive, escolhi o domingo, dia em que os moradores se reúnem, estão mais livres, quando há missa e culto no assentamento e há mais espaço para integração”, diz. O evento é aberto ao público e uma oportunidade de conhecer um assentamento.

VIAGEM

Luisa Meirelles e Marcella Rosa: dias de férias em Paris Crédito: Divulgação

RR NEWS

O brechó de Julia Bottechia recebeu peças de Carolina Andraus, nome por trás de uma das colunas mais bombadas da Harper’s Bazaar Brasil. Com foco crescente no mercado de luxo, a plataforma agora também conta com bolsas e acessórios de marcas internacionais desejadas, como Louis Vuitton e Prada

Dra.Kelly Andrade recebeu o título honorífico de cidadã cariaciquense por seus serviços prestações ao município

Danielle Fernandes aproveitou o feriado para uma escapada até Fernando de Noronha. A empresária viaja na companhia do marido e do filho, o pequeno Otto.

Dra. Edilamara Rangel, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada, foi aprovada no RenovaBR, a tradicional escola que forma gestores públicos técnicos. O Renova busca o surgimento de novas lideranças políticas no Brasil através da qualificação e formação de quadros.

Johnathan Alves e Sauana Alves, Val Marchiori e Thiago Castilho: na inauguração do Empório 85 Wine Bar, em Domingos Martins Crédito: Agência Tric

NO MUNDO DAS ROCHAS

Otimar Scaramussa abriu as portas da sua empresa, instalada entre os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua, na região sul do Espírito Santo, para o Stone Summit que abordou sobre o estudo de mercado “Emirados Árabes Unidos: Rochas Ornamentais”, lançado neste ano pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) com apoio do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas). O evento contou com mais de 700 espectadores simultâneos durante a transmissão ao vivo.