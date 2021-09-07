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Renata Rasseli

Ticyana Chieppe e Paulo de Oliveira Machado dizem sim-sim em Guarapari

O casal casou-se no civil, no Cartório Sarlo, em Vitória, na sexta (03); a festa reuniu a família e amigos, no sábado (04), na Aldeia, em Guarapari

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 02:08

Públicado em 

07 set 2021 às 02:08
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Paulo de Oliveira Machado e Ticyana Chieppe Motta
Paulo de Oliveira Machado e Ticyana Chieppe Motta: sim-sim na Aldeia  Crédito: Divulgação
À espera de Felipe, que chegará pertinho do Natal, Paulo de Oliveira Machado e Ticyana Chieppe Motta oficializaram a união nesta sexta-feira (03), no Cartório Sarlo, em Vitória. No sábado (04), os pais da noiva Rose Chieppe e Adilson Motta receberam a família e amigos para celebrar o novo casal, na Aldeia, em Guarapari. 
Adilson Motta e a noiva Ticyana Chieppe Motta
Adilson Motta e a noiva Ticyana Chieppe Motta: a caminho do altar Crédito: Divulgação
Os noivos Ticyana Chieppe e Paulo de Oliveira Machado e seus pais
Ticyana Chieppe e Paulo de Oliveira Machado reuniram amigos e familiares na Aldeia Crédito: Divulgação
Confira fotos do casal antes do casamento civil nos cliques de Mônica Zorzanelli.

Casamento Ticy e Paulo

OLHARES COMPROMETIDOS

Pós-doutor, jornalista, fotógrafo, professor e pesquisador, Rodrigo Rossoni vem de Salvador para o Espírito Santo no próximo final de semana para fazer o que ele mesmo considera o principal lançamento de seu livro “Olhares Comprometidos - Fotografia e identidades no MST”, publicado pela Edufba, editora da Universidade Federal da Bahia. Ele estará no assentamento Piranema, em Fundão, no domingo, dia 12, apresentando para os moradores o resultado de 20 anos dedicado à pesquisa e à intervenção prática na comunidade.
O mais bonito é que os protagonistas do livro são alguns desses moradores, da infância até a idade adulta, tendo a fotografia como elemento norteador. Um projeto de graduação pela Ufes que se tornou o tema de uma vida inteira de pesquisa, culminando no pós-doutorado, que analisa cada etapa dessa vivência e hoje está registrada em livro. “O mais importante pra mim é levar esse retorno à comunidade. Por isso, inclusive, escolhi o domingo, dia em que os moradores se reúnem, estão mais livres, quando há missa e culto no assentamento e há mais espaço para integração”, diz. O evento é aberto ao público e uma oportunidade de conhecer um assentamento.

VIAGEM

Luisa Meirelles e Marcella Rosa
Luisa Meirelles e Marcella Rosa: dias de férias em Paris Crédito: Divulgação

RR NEWS

O brechó de Julia Bottechia recebeu peças de Carolina Andraus, nome por trás de uma das colunas mais bombadas da Harper’s Bazaar Brasil. Com foco crescente no mercado de luxo, a plataforma agora também conta com bolsas e acessórios de marcas internacionais desejadas, como Louis Vuitton e Prada
Dra.Kelly Andrade recebeu o título honorífico de cidadã cariaciquense por seus serviços prestações ao município
Danielle Fernandes aproveitou o feriado para uma escapada até Fernando de Noronha. A empresária viaja na companhia do marido e do filho, o pequeno Otto.
Dra. Edilamara Rangel, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada, foi aprovada no RenovaBR, a tradicional escola que forma gestores públicos técnicos. O Renova busca o surgimento de novas lideranças políticas no Brasil através da qualificação e formação de quadros.
Johnathan Alves e a esposa, Sauana Alves, Val Marchiori e Thiago Castilho na inauguração do Empório 85 Wine Bar, em Domingos Martins.
Johnathan Alves e Sauana Alves, Val Marchiori e Thiago Castilho: na inauguração do Empório 85 Wine Bar, em Domingos Martins Crédito: Agência Tric

NO MUNDO DAS ROCHAS

Otimar Scaramussa abriu as portas da sua empresa, instalada entre os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua, na região sul do Espírito Santo, para o Stone Summit que abordou sobre o estudo de mercado “Emirados Árabes Unidos: Rochas Ornamentais”, lançado neste ano pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) com apoio do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas). O evento contou com mais de 700 espectadores simultâneos durante a transmissão ao vivo.
Otimar Scaramussa, Flávia Milaneze, Fabio Cruz e Mariana Scarramussa
Otimar Scaramussa, Flávia Milaneze, Fabio Cruz e Mariana Scarramussa Crédito: Thiers Turini

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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