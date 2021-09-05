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Renata Rasseli

Iate Clube do ES abre as portas a convidados às quintas-feiras

Um dos mais belos cartões postais de Vitória realizará mais uma edição do Quinta Gourmet no dia 16 de setembro

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 02:08

Públicado em 

05 set 2021 às 02:08
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Carlos Moschen e Fabiano Pereira
Carlos Moschen e Carlos Moschen e Fabiano Pereira Crédito: Camilla Baptistin
Um dos mais belos cartões postais de Vitória, o Iate Clube do Espírito Santo, chega aos 75 anos impecável, mantendo-se como referência no esporte (em especial, a Vela), nos eventos, na gastronomia e nos projetos sociais que apoia. Sob a administração do comodoro Carlos Moschen, o clube abriu as portas na noite de quinta-feira (02) e recebeu um grupo de jornalistas para mostrar o espaço renovado e ainda mais bonito. Ao som da DJ Laura Murad e com cardápio do chef Dunga, o happy hour deu o gostinho de como são bons os eventos sociais realizados ali. No dia 16 de setembro, numa parceria com o restaurante Aquamarine, o clube realizará mais uma edição do Quinta Gourmet, quando os sócios do clube podem levar convidados. E, como parte das comemorações pelos 470 anos de Vitória, vai realizar as regatas da Taça Cidade de Vitória em 7, 8, 11 e 12 deste mês. Confira as fotos do happy hour. 

Happy hour no Iate Clube do ES

RR NEWS

Douglas Vaz, CEO da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, vai lançar 16 empreendimentos nos próximos anos, começando ainda neste ano com um arrojado complexo imobiliário em Santa Leopoldina, previsto para outubro. Além deste, serão 11 loteamentos em Rondônia, dois em Mato Grosso e outros dois em terras capixabas. De acordo Vaz, os investimentos giram em torno de R$ 510 milhões e vão gerar cerca de 1.200 vagas de emprego no Espírito Santo e nas regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil. A empresa emprega atualmente 68 funcionários na área administrativa e trabalha com total respeito ao meio ambiente, concretizando projetos sustentáveis.
Sandra Demoner está com novidades no seu atelier, a linha Arte Assinada Home. São peças para a casa, desenvolvidas pela própria loja. A coleção conta com roupas de cama, lençóis de percal de 250 a 1000 mil fios, nos tamanhos solteiro, casal, queen e king, todos com detalhes diferenciados, com renda guipir, feitos pelo atelier. A marca conta ainda com toalhas de fio egípcio e toalhas de lavabo. Para completar a linha aromatizantes, água de lençol e perfumes de ambiente. 
O cabeleireiro especializado em perucas e mega hair, Dirceu Paigel, se prepara para as ações do Outubro Rosa. Além de organizar a quarta edição da Mostra Você é Única, ensaio fotográfico dedicado a pacientes que estão em tratamento contra o câncer de mama e mulheres que já venceram a doença, ele promoverá o Piquenique Rosa nas montanhas capixabas com as participantes do ensaio. Serão 3 dias de hospedagem, no Sítio Vó Clara, em Domingos Martins.
Os noivos Cristiane Guedes e Rafael Telles fazem ensaio fotográfico em Jericoacoara para o pré-wedding. O casamento será no dia 25 de setembro
Os noivos Cristiane Guedes e Rafael Telles fizeram ensaio fotográfico em Jericoacoara para o pré-wedding. O casamento será no dia 25 de setembro Crédito: Joel Miranda

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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