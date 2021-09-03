FOTOS E VÍDEO: veja como foi o vernissage de José Bechara em Vitória

José Bechara, Sandra Matias, Lara Brotas, Fabricio Noronha e Eucanaã Ferraz: na abertura da exposição "José" Crédito: Cacá Lima

O célebre poema de Carlos Drummond de Andrade "E agora, José? é o ponto de partida da exposição do artista de renome internacional José Bechara. "José", com curadoria do poeta Eucanaã Ferraz, foi aberta nesta quarta-feira (01), na galeria Matias Brotas, que comemora 15 anos. As anfitriãs da noite Sandra Matias e Lara Brotas receberam colecionadores e apreciadores de arte contemporânea, amigos e o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha. A mostra fica aberta até o dia 23 de outubro. Confira quem participou do vernissage nas fotos de Cacá Lima e no vídeo abaixo.

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Exposição de José Bechara na Matias Brotas

ARTES VISUAIS

Felipe Raizer, artista visual capixaba radicado em Portugal, está de visita à Vitória produzindo “Neo. Geometria do Viver”, uma série de arte abstrata que começou na ilha e segue viagem se desenvolvendo também em São Paulo e Barcelona na Espanha.

CASAMENTO

O empresário Carlos Marianelli e Lane Santos se casaram nesta quarta-feira (01º), em cerimônia intima para padrinhos e família no Hotel Senac Crédito: Fabrício Souza Santos

NOVA LGPD

Por lei, os cartórios são obrigados a divulgar informações e dar publicidade a vários documentos registrados em suas pastas. Porém, mesmo com esse dever de fé pública, os tabelionatos também precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E o primeiro cartório do Espírito Santo a se ajustar totalmente a nova lei foi o Cartório do Segundo Ofício de Camburi, em Vitória.

Responsável por treinar toda a equipe do cartório e fazer os ajustes exigidos pela Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo, o advogado e especialista em LGPD, Cleylton Mendes, destacou que os cartórios possuem muitas informações confidenciais e por isso precisam se adequar a nova lei, “O cartório precisa proteger essas informações e criar medidas e rotinas para que ninguém, além do tabelião, tenha acesso a essas informações. A gente treina a equipe em uma cultura de proteção de dados. Em uma cidade do interior onde todo mundo se conhece, por exemplo, uma informação de uma ata notarial pode ser espalhada e causar sérios constrangimentos na vida de uma pessoa. Fofoca também é vazamento de dados”, alertou o advogado.

Mendes, que mora em Linhares, vai percorrer o Estado fazendo o trabalho de adequação necessário para que, pelo menos, outros 100 cartórios atuem em conformidade às exigências da LGPD.

SIM-SIM

Nossa repórter do "Em Movimento", da TV Gazeta, Luanna Esteves e Vítor Testoni celebraram o casamento, na Chácara Nossa Fulô, em Viana Crédito: Débora Benaim

DE VOLTA AO PRESENCIAL

A Associação Empresarial de Cariacica (AEC) realizou nesta semana a primeira reunião presencial pós-vacina com todo o seu conselho operacional. Liderada pelo presidente Alexandre Schubert, o encontro contou com a presença da diretoria da entidade, além de conselheiros e novos associados.

Compareceram ao encontro, entre outros, Mirela Souto, da Marca Ambiental, Wanderson Climaco, do Grupo Simec, Márcio Machado, do Rede Meridional, Wagner Cantarela, da Multilift, Renata França, do Shopping Moxuara, Roberto Pimentel, do Sicoob, Mário Natali, do Transcares, Valdecir Torezani, da Imobiliária Universal, Adilson Martinelli, da Vila Betume, Otávio Henrique, do Grupo SVA, Joel Barreiros, da Brasitália, Ana Karina, da Faesa.

Dácio Ferreira, Mirela Souto, Alexandre Schubert e Márcio Machado: na reunião da Associação Empresarial de Cariacica (AEC) Crédito: Divulgação

RR NEWS

Gilberto Sudré acaba de assumir a vice-presidência da Associação Nacional de Peritos em Computação Forense (http://apecof.org.br). A Associação conta hoje com mais de 130 Peritos distribuídos por todos os estados brasileiros. Além de promover a capacitação de seus membros nas mais novas tecnologias de investigação de crimes digitais, a associação apoia de forma voluntária, através de seus peritos, o movimento "Marias da Internet", que ajuda mulheres vítimas de crimes digitais e a orgãos do poder judiciário e segurança pública na investigação de crimes de pedofilia.

Catarina Riva celebra a reta final das obras para a inauguração do novo espaço de seu Instituto Riva, prevista para outubro. Sua equipe será formada pelo implantodontista Esdras Zorzanelli, cirurgião buco-maxilo facial Rodrigo Gavina, endodontista Eduardo Ottoni, odontopediatra Emanuely Guedes, especialista em harmonização facial Elviane Torres e a especialista em dentística Juliana Dalcol.

O empresário Rafael Garcia, gestor do Instituto IDE Soluções Sociais, ministra palestra para empresários do BNI Money Kings sobre empresas com propósito e trabalho com significado, nesta sexta-feira (03).

André Rocha, diretor da Three Engenharia e da Avoid Riscos, será o mediador do workshop "Design Thinking para a transformação digital do setor de reciclagem", promovido pelo Cindes Jovem. O evento será no dia 15 de setembro, e contará com a participação de Romario Corrêa, presidente do Sim Reciclo, e Thiago Vieira, head de produtividade na Mil Sênior (laboratório de inovação da MedSênior).

A Nazca anuncia que mudou de sede. Agora ela estará no moderno prédio da Base27, na Enseada do Suá, que foi idealizado pela própria construtora para ser um hub que agrega e reúne empresas de tecnologia das áreas da engenharia e da informática.