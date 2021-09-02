Nova galeria Homero Massena terá café e espaço de arte-educação

Antigo prédio do Arquivo Público do Espírito Santo, localizado em Vitória, será a nova sede da Galeria Homero Massena Crédito: Secult/ES

Com a Nova Homero Massena, q ue ocupará o prédio do Antigo Arquivo Público, no Centro de Vitória, a galeria ganhará café, espaço de arte-educação, reserva técnica e o espaço expositivo, além de uma área dedicada aos pequenos. A Sala Educativa será um espaço que receberá escolas e alunos de diversas idades, acolhendo as ações educativas em torno da arte e permitindo que estudantes mais jovens trabalhem com tinta, desenho e pintura, por exemplo.

A ordem de serviço para o projeto da reforma do prédio foi assinada na terça-feira (31), e o projeto deve ficar pronto em oito meses. Após a finalização do projeto, a Secretaria da Cultura terá a previsão de duração da reforma e do restauro do prédio, que é tombado pelo Conselho Estadual de Cultura.

ANIVERSÁRIO

Robertha e Soraia Genelhu: celebrando os 10 anos da Jorge Bischoff Vitória Crédito: Thuanny Louzada

CONSELHEIRO DO PRÍNCIPE CHARLES ASSINA PREFÁCIO SOBRE A FUCAPE

O empresário e doutor em contabilidade e controladoria, Nelson Carvalho, ex diretor do Banco Central e conselheiro do príncipe Charles, da Inglaterra, para assuntos que integram economia e impactos ambientais, vai assinar o prefácio do livro sobre a história da Fucape.

A pedido dos fundadores da instituição, Aridelmo Teixeira e Valcemiro Nossa, Nelson aceitou o pedido de imediato e afirmou que vai marcar presença no dia do lançamento previsto para o mês de outubro.

SUNSET PARTY

Leonardo Freitas, Macário Judice e Delton Erlacher: fim de tarde na Aleixo Netto Crédito: Léo Gurgel

VITÓRIA EM ARTE

A exposição Vitória em Arte deste ano promove uma homenagem ao centenário de fundação da Academia Espírito-santense de Letras. Intitulada "Aos Imortais", a décima quarta edição da mostra coletiva, organizada pelo Sindicato dos Artistas Plásticos Profissionais do Espírito Santo (Sindiappes), será aberta no dia 10 de setembro, às 19h, na Galeria Virgínia Tamanini.

Cada artista participante da mostra produziu uma obra inédita, bidimensional ou tridimensional, inspirada em um imortal da literatura capixaba. A comissão formada pelos artistas plásticos Celso Adolfo, Cesar Viola, Carlos Benevides e Marcio Antonelli selecionou mais de 50 obras dedicadas a escritores saudosos como Elmo Elton, Guilherme Santos Neves, Levy Rocha, Marien Calixte, Mendes Fradique, Renato Pacheco e Sérgio Blank, além de acadêmicos e acadêmicas que compõem atualmente os quadros da instituição.

A Galeria Virgínia Tamanini fica na Cidade Alta, junto da sede da Academia Espírito-santense de Letras, doada à instituição em 1975 por um de seus fundadores, o intelectual Kosciuszko Barbosa Leão. Após o vernissage, o Sindiappes pretende disponibilizar a exposição em formato virtual.

PARCERIA

Erick Torres, Benjamin Baptista Filho, Renato Casagrande e Jorge Oliveira Crédito: Gabriel Lordêllo

A ArcelorMittal Tubarão vai passar a comprar, para fins industriais, 540 m3/h (150 l/s) de água de reúso de esgoto sanitário, proveniente de efluentes da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Reúso da CESAN. Segundo o CEO da ArcelorMittal Aços Planos América do Sul, Benjamin Baptista Filho, a utilização da água de reúso de efluentes sanitários tratados para fins industriais vem se consolidando como alternativa estratégica de abastecimento, mas ainda é incipiente no Brasil. Um cenário que, na opinião dele, precisa ser revertido e a prática, tão importante para reduzir pressões sobre mananciais e sistemas de abastecimento, ser cada vez mais disseminada.

POSSE

O novo presidente da Ademi-ES, Eduardo Fontes, e o diretor de mercado da Rede Gazeta Márcio Chagas: na solenidade de posse da nova diretoria da Ademi-ES Crédito: Divulgação

RR NEWS

O ambiente Suite do Bebê promete surpreender nesta edição da CasaCor Es. É o que garantem Danielle Fernandes e Mariana Marinho, nomes por trás da Deu Bossa Design. A loja, referência em mobiliário infantil com assinatura brasileira, será exclusiva do espaço projetado por Luryê Vescovi.

Bianca Sandri reúne amigas nesta quinta-feira (02) para celebrar seu aniversário, em casa, na Praia do Canto. Feliz aniversário!

O professor Joelmo Costa recebe amigos nesta quinta-feira (02) para um sarau cultural com o tema Afeganistão. Mariana Sandri, Renata Gomes, André Hees, Mariluce Salazar, Fabiana Croce e Lorena Croce são presenças confirmadas.

Especialista em Segurança Pública, o tenente-coronel Rogério Fernandes Lima é o novo coordenador da Defesa Civil de Vitória.

Com retorno dos eventos liberados pelo governo, o empresário Danilo Dornellas abre o Spettus neste sábado (04), no formato bar (mesa e cadeiras) e recebe o grupo carioca Imaginasamba, e também Sué, André Sirla e Diego Rodrigues irão animar a festa.