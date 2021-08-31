Caio e Bia Perenzin celebram o 1° aniversário de Antônio em Vitória

Caio, Antônio e Bia Perenzin: celebrando o 1º aniversário de Antônio Crédito: Everton Nunes

Queridos de RR, Bia e Caio Perenzin reuniram a família e amigos para celebrar o 1º aniversário do filho Antônio, neste sábado (28), no cerimonial Casa Goiaba, em Bento Ferreira, Vitória. O tema da festinha foi Bichinhos do Pantanal, desenvolvido pela decoradora Juliana Rosemberg, da Decor Rosemberg. O cantor Saviola animou a tarde com hits para adultos e crianças. Confira as fotos de Everton Nunes.

Aniversário de 1 ano de Antônio

A ERA DA COMPETÊNCIA

A busca por contratações cada vez mais acertadas impulsiona o surgimento de novas teorias e conhecimento nos quais é possível se basear para avaliar muito mais do que o currículo dos candidatos. De acordo com a psicóloga e diretora da Pisco Store, Martha Zouain, existe um modelo que vem se popularizando entre as empresas para simplificar alguns parâmetros que tornam a avaliação de competência mais precisa e menos subjetiva: o CHA, que corresponde à competência, habilidade e atitude. “São características consideradas o tripé das competências de um indivíduo, manifestadas na forma de pensar, sentir e agir. Na prática isso quer dizer que o mercado já deixou de olhar apenas para a conhecimento de determinado profissional, mensurado por meio das qualificações, formação e experiência. A competência, agora, tem a ver com conhecer, saber fazer e querer fazer e isso está sendo levado em conta no momento da seleção e contratação de profissionais”.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

O aniversariante Edilson Pedrini e Dudu Corona: celebrando 55 com o tema militar, no Le Buffet Studio Crédito: Umbelino

RR News

Carlos Moschen convida para um happy hour nesta quinta-feira (dia 02), às 17:30, no Iate Clube do ES. Estaremos lá!

Raquel Medeiros convida para a noite de autógrafos do livro "Anjos e Demônios da Pandemia", nesta terça-feira (31), no Espaço Viva, no Morro do Moreno.

A Professora Waldeth Nunes Theodoro, fundadora da Faesa, recebe o reconhecimento público de sua trajetória vencedora em prol da educação e do desenvolvimento do Estado, com a Lei. 11.368, criada pelo deputado Marcelo Santos e sancionada pelo governador Renato Casagrande, que dá à Rodoviária de Vitória o seu nome.

Laysa Campagnaro e Dant Nicchio: Laysa Campagnaro e Dant Nicchio em contagem regressiva para 6 de novembro. O pré-wedding do casal em Pedra Azul teve dress da noiva assinado por Chris Trajano. Crédito: Claudia & Victor Fotografias

Carolina Neves, designer de joias da sua marca homônima, lança coleção especial de brincos para bebês e crianças. A linha será permanente e apresenta desenhos divertidos que prometem agradar os pequenos e quem os presenteia, além de oferecer peças que podem ser personalizadas

Vanessa Cabral acaba de lançar o BioShaping, tratamento que combina várias técnicas com o objetivo de deixar o corpo mais definido e simétrico

Moisés Nascimento acaba de inaugurar mais uma unidade de sua Casting Development. Desta vez, o descobridor de beldades abriu sua escola de talentos na cidade de Campinas, em São Paulo, local onde sua história no mercado da moda começou.