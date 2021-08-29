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Renata Rasseli

Marianne Pernambuco celebra aniversário em tarde "only for girls"

A influencer reuniu 60 amigas para comemorar 41 anos, em almoço, nesta quinta-feira (26), no Iate Clube do Espírito Santo

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 02:08

Públicado em 

29 ago 2021 às 02:08
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aniversário de Marianne Pernambuco
 Marianne Pernambuco vestiu um look by Mazla para comemorar idade nova no Iate Clube do ES Crédito: Elani Passos
Querida de RR, Marianne Pernambuco celebrou seus 41 anos com almoço para 60 amigas, no Iate Clube do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (26). No menu, uma saborosa paella, vinho branco geladinho e vista para o mar da cidade mais linda do Brasil. O bolo (belíssimo) foi assinado pela confeiteira Elis Tavares. A animação das amigas e da aniversariante era tanto que a festa esticou até o por do sol. Confira as fotos de Elani Passos. 

Aniversário de 41 anos de Marianne Pernambuco

Gabriela Iamonde e Aline Moreno
0 Crédito: 0

chá das 4 Todeschini vitória

"Todo chá é uma infusão, mas nem toda infusão é um chá". A frase resume a palestra da sommelier de chá, tea connoisseur e proprietária da franquia Tea Shop no ES, Aline Moreno durante o Chá das 4 promovido pela Todeschini Vitória na última sexta-feira (27), a convite da diretora  Gabriela Iamonde.  O chá é a infusão de uma planta, de origem chinesa, chamada Camellia sinensis. Assim, só podemos chamar de chá somente as infusões feitas a partir dessa planta. Já o preparo de  decocção com outras substâncias aromáticas (como flores, frutas, especiarias ou ervas que não são Camellia sinensis) devem ser chamados de infusão ou tisana. 
Conteúdo de Marca

ALMOÇO

Douglas Vaz, Valdecir Torezani e Bruno Finamore
Douglas Vaz, Valdecir Torezani e Bruno Finamore: comemorando o Dia dos Corretores de Imóveis Crédito: Cloves Louzada

DEBATES

A partir da próxima quarta-feira, dia 1º, a OAB-ES estará realizando o Mês das Comissões, com a participação de especialistas nacionais e capixabas do Direito. A abertura do evento, às 9 horas, contará com a presença do presidente da Ordem, José Carlos Rizk Filho; o coordenador-geral das Comissões, Alberto Nemer; e o diretor-presidente da Escola Superior de Advocacia (ESA-ES), Alexandre Zamprogno. O encontro, contará, ainda, com toda a Diretoria da Seccional. O tema central é “OAB-ES de portas abertas para a advocacia”. As palestras serão de forma presencial, no auditório da Ordem, respeitando os protocolos sanitários, e on-line. Haverá, também, transmissão pelo canal do YouTube, OAB-TV ES.

FAZENDO O BEM

Mariza Cipriano Belinda Reblin Rosana Moro Silvana Pelaes Lucienne Ottaiano
Mariza Cipriano, Belinda Reblin,  Marcela Pagani, Rosana Moro, Silvana Pelaes e Lucienne Ottaiano: tarde de arrecadação da Loja Vazia para o SECRI (Serviço de Engajamento Comunitário) Crédito: Divulgação

MEDO

A tabeliã, Marla Camilo, do Cartório de Notas de Vitória, esclarece que conversar sobre o regime de bens não significa “casar pensando em divórcio”, pelo contrário, demonstra uma preocupação com o futuro e a segurança financeira do casal e dos filhos, já que, por exemplo, no Regime de Comunhão Parcial de Bens, os bens são de ambos, respondendo assim os dois pelo pagamento de dívidas adquiridas na constância do casamento. No entanto, são muitas as mulheres que deixam essa situação em banho maria, por medo, seguindo com o enlace, sem uma definição consensuada sobre o regime de união, mas essa escolha pode resultar em grandes dissabores, até mesmo para os herdeiros.

DIA DO CORRETOR

Joana Barbosa e Lorena Perdigão
Joana Barbosa e Lorena Perdigão: em encontro do Dia do Corretor, com palestra do corretor influenciador Guilherme Pilger, promovido pela Grand Construtora, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória Crédito: Cloves Louzada

CARTÓRIOS E AGRONEGÓCIO

Os Cartórios de Registro de Títulos e Documentos são essenciais para garantir a autenticidade e a formalização de documentos e negociações no agronegócio. O Diretor de Registro de Títulos e Documentos Civis e Pessoas Jurídicas do Sinoreg-ES, Moisés Barbosa de Souza Filho, explica que os contratos mais comuns do setor dizem respeito ao arrendamento e à parceria rural. "Os cartórios têm diversas funções no âmbito do agronegócio. A principal delas é o registro de documentos gerais, como contratos. Além disso, há a garantia jurídica, a conservação e a segurança de todos os documentos registrados", explica.

DIA DO SOLDADO

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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Casamento Festa de Aniversário
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