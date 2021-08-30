FOTOS: Os 15 anos de Fernanda Lacerda Giacomin em Vitória

Rafaela, Carla Lacerda, a aniversariante Fernanda Lacerda Giacomin, Jonas Giacomin Jr. e Gabriela: família reunida para celebrar os 15 anos da primogênita Crédito: Cloves Louzada

Queridos de RR, Carla Lacerda e Jonas Giacomin Jr. receberam neste sábado (28) para comemorar os 15 anos da primogênita Fernanda Lacerda Giacomin, no salão de festas do condomínio Vila Alpina, Barro Vermelho, em Vitória. A debutante reuniu amigos e familiares para dançar ao som do DJ Emerson Vaz, da equipe da One Nice Experience, que ferveu a pista até a madrugada de domingo. A decoração ficou a cargo da craque Janine Manhães, que abusou das esculturas de balões gigantes. O bufê foi assinado por Edna Jabour. Já o bolo ficou a cargo do talentoso Júnior Vieira. Confira as fotos de Cloves Louzada.

Fernanda Lacerda Giacomin nas picapes Crédito: Cloves Louzada

Os 15 anos de Fernanda Lacerda Giacomin

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Edmo Soeiro, Mariana Lorenzon, Sophia, José Elcio Lorenzon, a aniversariante Vickie e Lucia Mitiko: celebrando o 1º aniversário em família Crédito: Camilla Baptistin

CINEMA

As inscrições para as atividades de formação do 27º Festival de Cinema de Vitória - Cultura Solidária foram um sucesso. Ao todo, 419 pessoas se inscreveram para participar das quatro oficinas, três presenciais e uma on-line, que percorrem os municípios da Serra, Cariacica e Vitória. O projeto promove oficinas gratuitas nas áreas de fotografia, transmissão virtual e gestão de projetos focados na difusão cultural, no fomento e na formação de profissionais nas áreas da Cultura e da Comunicação. Serão 120 selecionados, sendo 40 para cada cidade.

Comparado aos anos anteriores, em que as atividades de formação relacionadas ao Festival de Cinema de Vitória alcançaram em média 180 inscritos, esses dados comprovam uma crescente no interesse do público na área de capacitação para as áreas da Cultura e da Comunicação.

O 27º Festival de Cinema de Vitória – Cultura Solidária conta com o patrocínio do Ministério do Turismo, através da Lei de Incentivo à Cultura, e do Instituto Cultural Vale.

LANÇAMENTO DE LIVRO

Victor Nogueira, Monge Daiju Bitti e Hélio Filho: no lançamento do livro de fotografias "Buddah", neste sábado (28), Mosteiro Zen de Ibiraçu Crédito: Divulgação

CARNAVAL DE VITÓRIA

A G.R.E.S Andaraí vai promover no próximo dia 05 de setembro, a Feijoada da Bateria Puro Veneno. O Presidente da escola, Thiago Bandeira e toda diretoria da agremiação de Santa Martha, vão receber os amantes do carnaval, em uma tardezinha no Clube do Caxias, em Vitória.

QUERIDOS DE RR

Ada Mota, Maita Mota, Rita Rocio Tristão, Guilherme e Denise Gazzinelli, Wagner e Márcia Chieppe: final de semana nas montanhas do ES Crédito: Divulgação

RR NEWS

Joana Siqueira e André Coser disseram sim-sim neste sábado (28), na Igreja São Gonçalo, em Vitória. Em seguida, os noivos celebraram em petit comité na casa de Monika Serrão, mãe do noivo, na Ilha do Frade. Os pais da noiva são Dulce e Petit Siqueira. Em 2022, o casal promete fazer um festão para comemorar o casamento.

Edilson Pedrini celebrou 55 neste sábado (28), no Le Buffet Studio, com festa a fantasia. Look da noite: camuflado.

Flavia Saade curtiu o final de semana em Santa Teresa com a prima Karla Bichara e Serginho Sarkis.

Cida Lamari e Rômulo Pegoretti: no chá das 4 promovido pela Todeschini Vitória para arquitetos da Ilha Crédito: Renata Rasseli

Carol Monteiro, nossa repórter da TV Gazeta, foi uma das participantes do Torneio de Beach Tênis, neste final de semana, na Curva da Jurema