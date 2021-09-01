Marca de luxo do grupo Louis Vuitton abre centro de distribuição no ES

A conceituada e luxuosa Sephora, rede mundial de lojas de cosméticos fundada em Paris, abriu um centro de distribuição (CD) no TIMS (Terminal Industrial Multimodal da Serra). O espaço possui cerca de 2 mil metros quadrados.
A Sephora aporta no TIMS, maior e mais completo condomínio logístico do Estado, por meio da CEVA Logistics, empresa também francesa, especialista em logística e cadeia de suprimentos. A parceria vem para consolidar uma variedade de produtos cosméticos, como maquiagem, perfumes, produtos para o cabelo, acessórios, produtos para o corpo e banho e a marca própria, Sephora Collection, nos mais de 40 pontos de distribuição espalhados em território nacional.
A Sephora faz parte da LVMH, uma holding francesa especializada em artigos de luxo. Foi formado pelas fusões dos grupos Moët et Chandon e Hennessy e, posteriormente, do grupo resultante com a Louis Vuitton. Sua vinda para o Espírito Santo reforça, segundo fontes do mercado econômico, a vocação logística do TIMS e do Espírito Santo, por conta da facilidade de escoamento e dos diversos modais à disposição.