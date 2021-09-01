Marca de luxo do grupo Louis Vuitton abre centro de distribuição no ES

A Sephora aporta no TIMS, maior e mais completo condomínio logístico do Estado, por meio da CEVA Logistics, empresa também francesa, especialista em logística e cadeia de suprimentos. A parceria vem para consolidar uma variedade de produtos cosméticos, como maquiagem, perfumes, produtos para o cabelo, acessórios, produtos para o corpo e banho e a marca própria, Sephora Collection, nos mais de 40 pontos de distribuição espalhados em território nacional.