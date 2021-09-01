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Renata Rasseli

Marca de luxo do grupo Louis Vuitton abre centro de distribuição no ES

A Sephora, rede mundial de lojas de cosméticos fundada em Paris, acaba de inaugurar um CD na Serra

Públicado em 

01 set 2021 às 14:02
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Opções de hidratantes e séruns
Opções de hidratantes e séruns da Sephora Crédito: Divulgação
A conceituada e luxuosa Sephora, rede mundial de lojas de cosméticos fundada em Paris, abriu um centro de distribuição (CD) no TIMS (Terminal Industrial Multimodal da Serra). O espaço possui cerca de 2 mil metros quadrados. 
A Sephora aporta no TIMS, maior e mais completo condomínio logístico do Estado, por meio da CEVA Logistics, empresa também francesa, especialista em logística e cadeia de suprimentos. A parceria vem para consolidar uma variedade de produtos cosméticos, como maquiagem, perfumes, produtos para o cabelo, acessórios, produtos para o corpo e banho e a marca própria, Sephora Collection, nos mais de 40 pontos de distribuição espalhados em território nacional.
Sephora, do mesmo grupo da Louis Vuitton, abre centro de distribuição no TIMS
Sephora, do mesmo grupo da Louis Vuitton, abre centro de distribuição no TIMS Crédito: Divulgação
A Sephora faz parte da LVMH, uma holding francesa especializada em artigos de luxo. Foi formado pelas fusões dos grupos Moët et Chandon e Hennessy e, posteriormente, do grupo resultante com a Louis Vuitton. Sua vinda para o Espírito Santo reforça, segundo fontes do mercado econômico, a vocação logística do TIMS e do Espírito Santo, por conta da facilidade de escoamento e dos diversos modais à disposição.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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