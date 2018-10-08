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Sephora muda posicionamento e aposta em cosméticos acessíveis

A estratégia pretende atender os consumidores que acreditam que não fazem parte do público da empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 16:46

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 16:46

. Crédito: Reprodução/Instagram @sephorabrasil
A Sephora, rede de produtos de beleza francesa, acaba de mudar seu posicionamento, e passa a, além dos produtos premium, oferecer também cosméticos acessíveis. A estratégia visa atender os consumidores que acreditam que não fazem parte do público da empresa.
"No Brasil, algumas pessoas acham que Sephora é uma loja cara, que só vende produtos de alto valor, porque são itens importados. Queremos desmistificar este mito de vez", conta Flavia Bittencourt diretora-geral da marca no País. "Ela atua como uma curadora, trabalhando com as melhores marcas do mundo e trazendo para o cliente brasileiro as marcas que mais combinam com ele. Com isso celebramos também a chegada da Natura, uma brasileira de destaque, sustentável desde sempre e que já admirávamos."
Além da Natura, Bruna Tavares, Aussie, Australian Gold e Revlon também passam a fazer parte do portfólio da multimarcas e estão à venda tanto no site quanto em quatro lojas físicas: Shopping Eldorado e Shopping Pátio Paulista, em São Paulo,Plaza Shopping Niterói, no Rio de Janeiro, e no Salvador Shopping, em Salvador. Em Vitória, a loja possui um quiosque no Shopping Vitória. 

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