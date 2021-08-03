Novos centros de distribuição vão abrir 886 vagas de emprego no ES

ES entrou na mira de empresas que querem instalar centros de distribuição Crédito: Pixabay

Grandes empresas estão de olho no Espírito Santo para conseguir ampliar suas soluções logísticas e ganhar escala nas entregas. Com uma localização privilegiada e próximo dos maiores mercados consumidores do país, o Estado tem se tornado opção recorrente para instalação dos chamados centros de distribuição (CDs).

São vários empreendimentos do tipo anunciados para o Estado nos últimos meses, de companhias dos mais variados ramos, sendo que muitos começam a operação ainda neste ano. A expectativa é de que esses investimentos gerem, pelo menos, 886 empregos, com oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade nas mais diversas funções.

A maior parte desses investimentos está sendo feita por empresas focadas no comércio eletrônico. Os empreendimentos se concentram principalmente em municípios como Serra Viana , que são possuem grandes áreas disponíveis e ainda são cortados por rodovias e próximos da Capital - que conta com aeroporto e portos.

Algumas empresas inclusive já iniciaram as contratações. Os postos de trabalho são para cargos como supervisor de operações, líder de operação, conferente, técnico logístico, assistente administrativo, coordenador, auxiliar de serviços gerais, agente de transporte e operador de empilhadeira.

No mês passado, a Sipolatti, rede varejista de móveis e eletroeletrônicos, instalou uma unidade no Centro Logístico Grande Vitória (CLGV), em Viana, ampliando a capacidade de estocagem da empresa. Ao todo, já foram contratados mais de 300 trabalhadores, mas ainda há oportunidades abertas.

São 27 cargos disponíveis. Há 10 postos para armazenista, cinco para operador de empilhadeira e 12 ajudantes de carga e descarga. Os interessados podem se cadastrar no site de carreira da rede varejista. A empresa procura candidatos que tenham bom nível de comunicação e boa interação interpessoal, frente a trabalhos em equipe.

Além da Sipolatti, o CLGV abrigou mais dois novos CDs: da Três Corações e da Sequoia Log. De acordo com o diretor comercial do empreendimento, Yan Belmok, outras unidades estão previstas para se instalar no local entre dezembro deste ano e janeiro de 2022. Entretanto, ele não divulgou o nome das empresas que vão ocupar os novos galpões.

A nova área, que ainda está sendo construída, será entregue no final de 2021, com um investimento total de R$ 40 milhões. O executivo adiantou que deverão ser criados nestes novos espaços entre 300 e 500 novos postos de trabalho. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do município informou que, ao todo, serão seis novos galpões no local.

A MadeiraMadeira, loja de móveis e decoração com forte atuação no e-commerce, anunciou há poucos dias a instalação de um centro de distribuição na Serra . A unidade vai ocupar uma área de 17,7 mil m² no Terminal Industrial Multimodal da Serra (TIMS) e terá um investimento na ordem de R$ 10 milhões.

O centro de distribuição da MadeiraMadeira ficará no Terminal Industrial Multimodal da Serra (TIMS) Crédito: Divulgação

De acordo com a empresa, serão gerados cerca de 220 empregos, sendo 120 diretos e 100 indiretos. O processo de seleção deve começar em meados de agosto e será feito totalmente à distância. Assim que as vagas forem abertas, os candidatos poderão se cadastrar na página Trabalhe Conosco da empresa

Outro centro de distribuição que será instalado em terras capixabas será da Whirlpool, gigante mundial do setor de eletrodomésticos que no Brasil detém as marcas Consul, Brastemp e KitchenAid. O anúncio foi feito no início da semana pelos diretores da organização. A operação está prevista para começar já no mês de agosto.

O empreendimento será instalado em um condomínio logístico no bairro Porto Canoa, na Serra, em uma área de 33 mil m². A multinacional vai investir R$ 5,9 milhões na unidade.

Centro de Distribuição da Whirlpool em Rio Claro (SP) Crédito: Whirlpool/ Divulgação

Com o CD da multinacional, a expectativa é de que sejam gerados 139 empregos diretos e indiretos nas áreas de carregamentos, operações, técnicos, gerentes e auxiliares de serviços gerais e de limpeza. A companhia costuma divulgar as vagas de emprego via endereço eletrônico

A companhia de alimentos BRF, dona das marcas Sadia, Perdigão e Qualy, também anunciou a instalação de um centro de distribuição na Grande Vitória

Unidade da BRF, que terá centro de distribuição na Grande Vitória Crédito: Divulgação/BRF

Entretanto, a empresa não prevê a contratação de novos funcionários, pois os 95 colaboradores que já atuam nessa área serão realocados para o novo CD.