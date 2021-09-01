FOTOS: o sim-sim de Joana Siqueira e André Serrão Coser em Vitória

André Serrão Coser e Joana Vivacqua Siqueira Crédito: André Alves e Ademir Ribeiro

Juntos há 10 anos, André Serrão Coser e Joana Vivacqua Siqueira disseram sim-sim neste sábado (28), na Igreja São Gonçalo, no Centro de Vitória, ao lado dos pais Dulce Vivacqua e João Henrique Siqueira, Monika Serrão e Arlindo Coser Filho (in memoriam). Devido à pandemia, a festa foi adiada para 13 de agosto de 2022, na Casa de Maria, em Anchieta. Mas após a cerimônia religiosa, o novo casal recebeu poucos convidados na casa da mãe do noivo, na Ilha do Frade. Confira as fotos de André Alves e Ademir Ribeiro.

Os pais da noiva Dulce Vivacqua Siqueira e João Henrique Siqueira, os noivos Joana VivacquaSiqueira e André Serrão Coser, a mãe do noivo Monika Serrão e o primo do noivo Juninho Teixeira Crédito: André Alves

Casamento de André Serrão Coser e Joana Vivacqua Siqueira

12 ANOS DE BEM COM A VIDA

O restaurante D’Bem comemora 12 anos de funcionamento nesta semana, na charmosa esquina da Afonso Claudio com a Joaquim Lírio, na Praia do Canto. Para celebrar o aniversário, Sueli e Gabi Faiçal anunciam que ainda em setembro darão início a novos horários de funcionamento, abrindo para café da manhã, aos sábados e domingos, e happy hour, de quinta a sábado.

NOIVADO

Marral Lage, os noivos Maria Eduarda Simão e Sergio Lage, e Daniela Andrade: festa em família Crédito: Cacá Lima

SOLIDARIEDADE

Para marcar o Dia do Endocrinologista, comemorado hoje, o Asilo dos Idosos de Vitória recebeu no fim de semana uma ação beneficente organizada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – Regional Espírito Santo. A ação voluntária, intitulada “Separados pela pandemia, unidos pela solidariedade”, se estende durante todo mês de setembro. Os voluntários da endocrinologia mediram glicemia e pressão arterial de moradores da Mata da Praia. Em troca, num gesto de solidariedade, receberam doações para o asilo. Quem quiser participar pode contribuir pelo PicPay @AsilodeVitoria ou pelo PIX 28.165.272/0001-60. Os nossos idosos agradecem.

POSSE

Ed Martins, Bruno Funchal e Tales Machado: na posse dos novos conselheiros do Centrorochas e do Sindirochas Crédito: Rodrigo Gavini

RR NEWS

Lara Brotas e Sandra Matias convidam para a abertura da exposição intitulada “José”, do artista José Bechara, com curadoria de Eucanaã Ferraz. A mostra tem como traços fundamentais o célebre poema de Carlos Drummond de Andrade. É nesta quarta-feira (01), na Galeria Matias Brotas.

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), o presidente da Ales Erick Musso e o deputado estadual Doutor Hércules convidam para a inauguração do Núcleo Otacílio Coser de apoio às organizações da sociedade civil, setor que terá como objetivo capacitar as entidades que prestam serviços sociais e assistenciais no Estado. Será no dia 15 de setembro, às 11h, no Salão Nobre da Ales.

A psicóloga e pastora Sabrina Matias comanda bate-papo sobre temas variados como felicidade, amor próprio, amor ao próximo, autoconhecimento, relacionamento, todas as quintas-feiras, às 20h, na Missão Praia da Costa. E nesta primeira quinta de setembro, o tema é ‘Se conheça/reconheça e retome o controle da sua vida’.

Raigna Vasconcelos se prepara para passar o feriadão em Salvador com o marido Sérgio e o filho Thales, aproveitando os dias livres para visitar a irmã que mora na capital baiana.

Gustavo Hertel, Renata Vervloet, Marcio e Mariana Maciel : em sunset na Aleixo Netto, em Vitória Crédito: Léo Gurgel

O único piloto capixaba envolvido no circuito nacional de automobilismo, Hugo Cibien, parte para São Paulo nesta quarta em direção ao autódromo Velocittá, no interior de São Paulo, para corrida decisiva do Endurance Brasil, prova de longa duração que reúne os carros mais rápidos do país.

Camila Zanoni e Carol Coutinho estão nos últimos detalhes para lançar uma nova linha de produtos home care para os cabelos e couro cabeludo. A Simple Hair são produtos cosmecêuticos desenvolvidos por tricologistas que tem a intenção de recriar a rotina de autocuidado com uma experiência diferente do convencional. A linha conta com shampoo, condicionador, leave-in, máscaras, blend de óleos, tônicos, boostet pós química e pré-shampoo.

A Innovare Esquadrias vai participar pela primeira vez de uma Casacor ES assinando um ambiente. Roberta Drummond vai levar o nome de sua loja na Praia do Canto com o Café Innovare, que será decorado por Sérgio Paulo Rabello.

Julio Mendel anuncia a 16ª Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do Espírito Santo (FEAFES), na Praça do Papa, em Vitória, entre os dias 16 e 19 de setembro.

VISITA

Leandro Piquet e Café Lindenberg Crédito: Divulgação