Estilista do ES conquista famosos com peças artesanais em couro

Victor Puglielli, estilista capixaba Crédito: Elias Gama

Nascido em Vitória, Victor Puglielli, 26 anos, tem uma relação muito próxima com a arte e a criatividade desde a adolescência. Sempre curtiu o artesanal, tudo que é manipulável e moldável. Estilista autodidata, ele conquistou famosos nacionais e internacionais com suas peças artesanais em couro. "Minhas criações e produções têm alcançado um público heterogêneo, abarcando tanto pessoas próximas, como um público nacional e internacional, artistas e cantores como Ney Matogrosso, Duda Beat, Urias, Ninel Conde (Cidade do México), Lihuddy (EUA), Bresha Webb (EUA)", comemora.

Victor passou muito tempo fora do Brasil. Na infância, morou nos EUA, e após completar os 18 anos, foi morar na Europa, onde se "descobriu artista". "Em seguida, fui morar na Índia e me redescobri enquanto estilista, criando e fazendo roupas e acessórios. Voltei para o Brasil pouco antes da pandemia e dei continuidade a este projeto. Esses processos e experiências vividas constituiu o que sou hoje: um estilista autodidata e dedicado ao estudo e à arte do trabalho artesanal com couro", conta.

Em breve, estilista lançará uma coleção de bolsas em couro.

À ESPERA DE THÉO

Mônica Porto posa em Holambra, a cidade das flores, em São Paulo, à espera de baby Théo Crédito: Susi Godoy

ENDEREÇO COOL

Doceria francesa, cervejaria com inspiração em pubs ingleses, pizzaria, cafés, bistrô, barbearias com projetos arrojados são os atrativos da Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, em Jardim Camburi, a nova queridinha do bairro. Diretora da MZI, Rachel Menezes, atribui o sucesso de vendas do Uniplace à excelente localização do prédio, somada à proposta arquitetônica moderna do empreendimento e aos diferenciais nas áreas de lazer e nos apartamentos.

PINK IS NEW BLACK!

Mylene Murad em clima de Outubro Rosa Crédito: Thuanny Louzada

MENINAS SUPERPODEROSAS

Quatro alunas do Projeto Vale Música Serra - Rebeca Vitória (trompete), Vitória Keulere (trombone), Amanda Luiza (trompa 1) e Yasmin Corrêa (trompa 2) - gravaram participação no Projeto “Encontros Nova Orquestra - Edição Vale Música”, desenvolvido pela Nova Orquestra, um dos grupos patrocinados pelo Instituto Cultural Vale, dentro do Programa Vale Música. A série vai unir grandes artistas da nova geração da música brasileira a jovens estudantes de música para um intercâmbio sonoro. O ex-vocalista do NX Zero, Di Ferrero, e a cantora Roberta Campos são os escolhidos para a primeira edição do projeto, que contará com o lançamento de dois videoclipes ao longo do mês de setembro.

Os vídeos serão disponibilizados no YouTube da Nova Orquestra, nos dias 15/09 (Di Ferrero) e 29/09 (Roberta Campos). As jovens capixabas gravaram as canções “Sentença”, de Di Ferrero, e “Minha Felicidade”, de Roberta Campos, e tiveram a oportunidade de conversar com os artistas por meio de transmissões online sobre temas como carreira musical, dicas e histórias da estrada. Em função da pandemia da Covid-19, todas as atividades foram realizadas de forma remota.

RR NEWS

A tea sommelière Dani Mendes já curte o feriado em Santa Catarina com o marido Valdecir Nunes e o filho do casal, Miguel. Passeios por Balneário Camboriú, no Parque Beto Carrero e na cidade de Pomerode, com arquitetura germânica estão no roteiro. Na volta, se dedica à organização do chá beneficente Chapeleiro Maluco com renda revertida para a Associação Beneficente da Criança e Adolescente, que fica na Barra do Jucu.

Raquel Cabral e Rafael Lemos passam o feriado de Indepêndencia do Brasil e aniversário de Vitória, no sítio da família dela, em Domingos Martins.