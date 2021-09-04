Startup do ES é selecionada para maior conferência de tecnologia do mundo

Renzo Colnago é o co-fundador da startup Grupfy Crédito: Divulgação

O Web Summit, considerado a maior conferência anual de tecnologia do mundo, contará com a presença de uma empresa capixaba. A Grupfy, startup responsável pela criação de uma plataforma para gestão e geração de resultados para comunidades, foi selecionada para participar do evento que ocorrerá em Portugal, no mês de novembro.

Segundo o co-fundador da startup, Renzo Colnago, a possibilidade de mostrar um produto capixaba para o mundo é uma grande oportunidade de expansão do negócio além de gratificante para a equipe. “A pluralidade de ter uma outra abordagem de outros povos e outras culturas sobre o que você está fazendo é importante para a adequação do produto”, afirmou o empresário.

Nascida no Espírito Santo, a Grupfy criou uma plataforma capaz de unir em um só lugar todas as ferramentas para gerir comunidades como empresas, associações de moradores, faculdades, entre outros tipos de grupos. Algumas das funcionalidades do software incluem website integrado, com informações da associação, publicação de notícias e comunicados, realização de enquetes e votações, criação e gestão de eventos, além do gerenciamento de pagamentos.

Definido pela revista Forbes como a melhor conferência de tecnologia do planeta, o Web Summit surgiu em 2009 em Dublin, na Irlanda, mas passou a ser realizado anualmente em Lisboa, Portugal, a partir de 2016. O evento atrai em média 70 mil pessoas de todo o mundo, reunindo startups, líderes da política e grandes empresas.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Bianca Sandri e a filha Gabriela: em noite de parabéns pra você, na Praia do Canto Crédito: Renata Rasseli

AMIGOS DO ASILO DOS IDOSOS

Luzia Toledo, João Angelo Baptista, Lorenzo Pazolini e Cintya Schulz: juntos em prol da entidade Crédito: Cacá Lima

DUPLA COMEMORAÇÃO

Esta edição da CasaCor ES será de comemorações a começar pelos 25 anos da mostra em solo capixaba. O joalheiro Ricardo Vieira é mais um que participa desta CasaCor em clima de dupla comemoração. Ele completará 30 anos de joalheira e 20 de participações em CasaCor. Para marcar a data, Ricardo Vieira fará alguns eventos dedicados a mulheres que ele considera relevantes na vida e na sociedade capixaba por seus trabalhos e atuações. Elas serão convidadas para pequenos happy hours e presenteadas com o livro "Mulheres Notáveis AC/DC", de Tadeu D'Avila, que tem prefácio, contracapa e fotos de peças do joalheiro em seu interior.

Os homens não serão esquecidos nesta comemoração e ganharão garrafas de espumantes personalizadas com o selo dos 30 anos Ricardo Vieira. A parceria da diretora da CasaCor Rita Rocio Tristão e Ricardo será coroada de forma especial nesta edição que marcam 30 anos de carreira do joalheiro, 25 anos de mostra e 20 de participações de Ricardo em CasaCor ES. O espaço joalheria, idealizado pela profissional Carminha Ribeiro, estará disponível para visitas de 6 de outubro a 28 de novembro, no coração da Praia da Costa, em Vila Velha, reunindo 32 ambientes e 42 profissionais.

RETOMADA DE ALIMENTAÇÃO FORA DE CASA

Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em agosto mostra que o faturamento está voltando aos poucos. O índice de empresas trabalhando no prejuízo caiu para 37% em julho, contra 77% em abril. Rodrigo Vervloet, presidente do SindBares, destaca que ainda há um longo caminho a ser percorrido. “A flexibilização é essencial para a sobrevivência dos bares e restaurantes e, junto deles, a manutenção de empregos. Nosso setor emprega cerca de 10 mil pessoas, sem contar os indiretos. É preciso manter e avançar nas medidas para permitir o funcionamento seguro dos estabelecimentos”, destaca.

MODA

Luciana Reginatto e Fabiana Mothe: em tarde fashion em Vitória Crédito: Thuanny Louzada

RR NEWS

Terence Rangel comemora o Prêmio Melhores Empresas em Satisfação do Cliente recebido pelo Outback, em iniciativa do Instituto Mesc, especialista em pesquisas de mercado e programas de satisfação. A rede com temática australiana foi vencedora no segmento restaurante, resultado da pesquisa que colheu mais de 18 milhões de opiniões espontâneas em todo Brasil, através do Programa de Recompensas Mesc/Google. Foram mais de 10 mil empresas analisadas em 117 segmentos diferentes.

Dorion Soares no Porsche World Roadshow Crédito: Divulgação

Dorion Soares fez parte de um grupo seleto de convidados para participar do Porsche World Roadshow, no Autódromo de Velo Città, em São Paulo.

A empresária Erika Kunkel abriu alguns dias na agenda e seguiu para Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, para uns dias de descanso. A pausa é mais que necessária, afinal, por aqui, ela segue cheia de compromissos. Ao mesmo tempo em que finaliza o restauro do Santuário Nacional de São José de Anchieta, uma obra monumental que será inaugurada em outubro, ela inicia o restauro e montagem do Centro de Interpretação de Reis Magos.