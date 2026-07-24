Cariacica entra na rota mundial do Hot Wheels Monster Trucks Live e recebe espetáculo em 2027

O Espírito Santo vai receber uma das maiores produções de entretenimento sobre rodas do mundo. Pela primeira vez, Cariacica fará parte da turnê sul-americana do Hot Wheels Monster Trucks Live™, que desembarca no Estado no dia 5 de junho de 2027 com um espetáculo repleto de caminhões gigantes, manobras radicais e efeitos especiais.





A inclusão da cidade no roteiro internacional reforça o Espírito Santo como destino de grandes eventos e coloca Cariacica ao lado de outras cidades do Brasil, Uruguai e Paraguai que receberão a atração.





Os ingressos começam a ser vendidos no dia 10 de agosto, mas a expectativa é de alta procura já na pré-venda exclusiva, marcada para 7 de agosto. O interesse é impulsionado pelo sucesso da temporada brasileira de 2026, que reuniu mais de 250 mil espectadores, esgotou sessões e ganhou dez apresentações extras devido à demanda.





A pré-venda para clientes cadastrados no grupo VIP será aberta às 11h do dia 7 de agosto, por meio do site oficial do evento. Já a venda para o público em geral terá início em 10 de agosto, também às 11h, pela Bilheteria Digital.