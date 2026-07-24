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Espetáculo

Cariacica entra na rota mundial do Hot Wheels Monster Trucks Live e recebe espetáculo em 2027

Os ingressos começam a ser vendidos no dia 10 de agosto, mas a expectativa é de alta procura já na pré-venda exclusiva, marcada para 7 de agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 17:48

Cariacica entra na rota mundial do Hot Wheels Monster Trucks Live
Cariacica entra na rota mundial do Hot Wheels Monster Trucks Live Ray Tiddy

O Espírito Santo vai receber uma das maiores produções de entretenimento sobre rodas do mundo. Pela primeira vez, Cariacica fará parte da turnê sul-americana do Hot Wheels Monster Trucks Live™, que desembarca no Estado no dia 5 de junho de 2027 com um espetáculo repleto de caminhões gigantes, manobras radicais e efeitos especiais.


A inclusão da cidade no roteiro internacional reforça o Espírito Santo como destino de grandes eventos e coloca Cariacica ao lado de outras cidades do Brasil, Uruguai e Paraguai que receberão a atração.


Os ingressos começam a ser vendidos no dia 10 de agosto, mas a expectativa é de alta procura já na pré-venda exclusiva, marcada para 7 de agosto. O interesse é impulsionado pelo sucesso da temporada brasileira de 2026, que reuniu mais de 250 mil espectadores, esgotou sessões e ganhou dez apresentações extras devido à demanda.


A pré-venda para clientes cadastrados no grupo VIP será aberta às 11h do dia 7 de agosto, por meio do site oficial do evento. Já a venda para o público em geral terá início em 10 de agosto, também às 11h, pela Bilheteria Digital.

Cariacica entra na rota mundial do Hot Wheels Monster Trucks Live
Cariacica entra na rota mundial do Hot Wheels Monster Trucks Live Ray Tiddy

Velocidade, acrobacias e efeitos especiais

Muito além da exibição dos icônicos caminhões gigantes da Hot Wheels, o espetáculo promete uma experiência imersiva para toda a família. A programação reúne disputas de velocidade, manobras radicais, saltos de motocross freestyle, um robô transformável em tamanho real, efeitos pirotécnicos e uma produção de padrão internacional que transforma a arena em um verdadeiro palco de ação do início ao fim.


Serviço

Hot Wheels Monster Trucks Live™
Data: 5 de junho de 2027
Local: Cariacica

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