Vitória 470 anos: fotógrafa de RR revela seus cartões-postais da Ilha

Ah, a vista do Penedo. as panelas de barro, a prainha do Iate Clube, a Ilha das Caieiras... tem ainda a vista de Vitória pelas janelas do Convento da Penha. São muitos os cartões-postais de Vitória, a aniversariante desta quarta-feira (08). Para marcar a comemoração dos 470 anos da capital do Espírito Santo, RR convidou a fotógrafa da coluna, Mônica Zorzanelli, para selecionar seus "cantinhos preferidos" da Ilha. "Fiz uma seleção do cotidiano que me encanta com Vitoria sendo meu quintal. A luz que Vitória tem no amanhecer e no entardecer é muito apaixonante", diz Mônica. Parabéns, Vitória!
Vitória 470 anos por Mônica Zorzanelli
VITÓRIA 470 ANOS
"Meu lugar preferido em Vitória é o Iate Clube do Espírito Santo. Porque além de ter uma memória afetiva muito forte com o clube, já que pratico Vela aqui há 30 anos, me orgulho muito poder contribuir ativamente para a história, promovendo uma transformação administrativa e preservando o legado que o clube possui. Feliz aniversário, Vitória! Obrigado por me permitir viver tantos momentos bons e que venha muito progresso, mas sem perder o encanto e charme da cidade acolhedora que é. Parabéns pelos 470 anos!"
VITÓRIA TEM O LITORAL MAIS BONITO DO BRASIL
"Seria injusto da minha parte dizer que tenho um lugar preferido em Vitória. Nossa cidade é linda demais e tenho um orgulho enorme em ter nascido e sido criado aqui. São muitos lugares incríveis e cada um com suas particularidades, o que a faz ser especial. Modéstia à parte, acho que nosso litoral é o mais bonito do Brasil!"
RR NEWS
Décio e Eulália Chieppe, Luiz Wagner e Márcia Chieppe curtem dias de descanso no Kurotel Spa, em Gramado.
Lara Brotas e Sandra Matias já estão na Cidade Maravilhosa, onde acontece a ArtRio, de 8 a 12 deste mês.
Julianna Santos Castro comemora aniversário no próximo dia 11, mas começou as comemorações neste feriado em Campos do Jordão, cercada de amigos.
Maely Coelho declara: "Indiscutivelmente, meu lugar preferido de Vitória, é onde escolhi pra viver: Ilha do Frade".