Vitória 470 anos: fotógrafa de RR revela seus cartões-postais da Ilha

Ah, a vista do Penedo. as panelas de barro, a prainha do Iate Clube, a Ilha das Caieiras... tem ainda a vista de Vitória pelas janelas do Convento da Penha. São muitos os cartões-postais de Vitória, a aniversariante desta quarta-feira (08). Para marcar a comemoração dos 470 anos da capital do Espírito Santo, RR convidou a fotógrafa da coluna, Mônica Zorzanelli, para selecionar seus "cantinhos preferidos" da Ilha. "Fiz uma seleção do cotidiano que me encanta com Vitoria sendo meu quintal. A luz que Vitória tem no amanhecer e no entardecer é muito apaixonante", diz Mônica. Parabéns, Vitória!