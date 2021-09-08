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Renata Rasseli

Vitória 470 anos: fotógrafa de RR revela seus cartões-postais da Ilha

O Penedo, a Praia de Camburi e panelas de barro de Goiabeiras estão entre as paisagens preferidas da fotógrafa da coluna Mônica Zorzanelli

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 02:08

Públicado em 

08 set 2021 às 02:08
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Vitória 470 anos
A prainha do Iate Clube é um dos cantinhos preferidos de MZ Crédito: Mônica Zorzanelli
Ah, a vista do Penedo. as panelas de barro, a prainha do Iate Clube, a Ilha das Caieiras... tem ainda a vista de Vitória pelas janelas do Convento da Penha. São muitos os cartões-postais de Vitória, a aniversariante desta quarta-feira (08). Para marcar a comemoração dos 470 anos da capital do Espírito Santo, RR convidou a fotógrafa da coluna, Mônica Zorzanelli, para selecionar seus "cantinhos preferidos" da Ilha. "Fiz uma seleção do cotidiano que me encanta com Vitoria sendo meu quintal. A luz que Vitória tem no amanhecer e no entardecer é muito apaixonante", diz Mônica. Parabéns, Vitória! 

Vitória 470 anos por Mônica Zorzanelli

VITÓRIA 470 ANOS

Carlos Moschen, comodoro do Iate Clube do ES
Carlos Moschen, comodoro do Iate Clube do ES Crédito: Camilla Baptistin
"Meu lugar preferido em Vitória é o Iate Clube do Espírito Santo. Porque além de ter uma memória afetiva muito forte com o clube, já que pratico Vela aqui há 30 anos, me orgulho muito poder contribuir ativamente para a história, promovendo uma transformação administrativa e preservando o legado que o clube possui. Feliz aniversário, Vitória! Obrigado por me permitir viver tantos momentos bons e que venha muito progresso, mas sem perder o encanto e charme da cidade acolhedora que é. Parabéns pelos 470 anos!"
Carlos Moschen - Comodoro do Iate Clube

VITÓRIA TEM O LITORAL MAIS BONITO DO BRASIL

Lorenzo Pazolini, prefeito de Vitória
Lorenzo Pazolini, prefeito de Vitória Crédito: André Sobral/PMV
"Seria injusto da minha parte dizer que tenho um lugar preferido em Vitória. Nossa cidade é linda demais e tenho um orgulho enorme em ter nascido e sido criado aqui. São muitos lugares incríveis e cada um com suas particularidades, o que a faz ser especial. Modéstia à parte, acho que nosso litoral é o mais bonito do Brasil!"
Lorenzo Pazolini - Prefeito de Vitória

RR NEWS

Décio e Eulália Chieppe, Luiz Wagner e Márcia Chieppe curtem dias de descanso no Kurotel Spa, em Gramado.
Lara Brotas e Sandra Matias já estão na Cidade Maravilhosa, onde acontece a ArtRio, de 8 a 12 deste mês. 
Julianna Santos Castro comemora aniversário no próximo dia 11, mas começou as comemorações neste feriado em Campos do Jordão, cercada de amigos. 
Maely Coelho declara: "Indiscutivelmente, meu lugar preferido de Vitória, é  onde escolhi pra viver: Ilha do Frade". 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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