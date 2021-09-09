Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Alceu Valença e Oswaldo Montenegro confirmados na retomada de shows no ES

Montenegro se apresenta no dia 21 de novembro e Alceu faz show no dia 3 de dezembro, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 14:01

Públicado em 

09 set 2021 às 14:01
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Espaço Patrick Ribeiro
Espaço Patrick Ribeiro Crédito: Marcella Neitzel
Depois de quase 2 anos com as atividades suspensas devido à pandemia do coronavirus, o Espaço Patrick Ribeiro abre sua nova temporada de shows com duas estrelas da MPB: Alceu Valença e Oswaldo Montenegro.
Oswaldo Montenegro chega à Vitória no dia 21 de novembro.
Já o pernambucano Alceu Valença desembarca em Vitória para apresentar seu novo show aos capixabas, no dia 03 de dezembro.
Atendendo todas as medidas de segurança, os shows serão com mesas e cadeiras, entre outros cuidados. As vendas dos ingressos começam nesta sexta (10) no site da sympla.com.br

Veja Também

Ana Carolina confirma show em Vitória na retomada da agenda cultural

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Cultura Arte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como reabertura do Estreito de Ormuz e queda no valor do petróleo podem afetar o Brasil
Série “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, da HBO Max, tem capixaba
Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho
Fernando Henrique Cardoso
Interdição de Fernando Henrique Cardoso: o que é curatela?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados