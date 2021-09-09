Alceu Valença e Oswaldo Montenegro confirmados na retomada de shows no ES

Depois de quase 2 anos com as atividades suspensas devido à pandemia do coronavirus, o Espaço Patrick Ribeiro abre sua nova temporada de shows com duas estrelas da MPB: Alceu Valença e Oswaldo Montenegro.
Oswaldo Montenegro chega à Vitória no dia 21 de novembro.
Já o pernambucano Alceu Valença desembarca em Vitória para apresentar seu novo show aos capixabas, no dia 03 de dezembro.
Atendendo todas as medidas de segurança, os shows serão com mesas e cadeiras, entre outros cuidados. As vendas dos ingressos começam nesta sexta (10) no site da sympla.com.br