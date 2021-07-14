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Renata Rasseli

Ana Carolina confirma show em Vitória na retomada da agenda cultural

A cantora vai apresentar seus maiores sucessos no dia 13 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 14:08

Públicado em 

14 jul 2021 às 14:08
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Ana Carolina, cantora
Ana Carolina, cantora Crédito: Divulgação/ Pedro Dimitrow
Com a aceleração da vacinação contra a Covid-19, Vitória prepara o retorno da agenda de shows nacionais. A coluna soube com exclusividade que Ana Carolina desembarca na nossa capital no dia 13 de novembro para cantar seus maiores sucessos no Centro de Convenções de Vitória. Ela promete apresentar os  clássicos "Confesso", "Quem de nós dois", "Encostar na tua", "Rosas" e "Garganta" com sua banda. Ana - que foi vacinada em maio - é uma das maiores intérpretes e compositoras de sua geração: ganhou oito vezes o Prêmio Multishow de Música Brasileira, três vezes o Troféu Imprensa e uma vez o Prêmio TIM de Música.
Quem traz a produção é o empresário Edilson Lucas. 

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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