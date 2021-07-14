Ana Carolina confirma show em Vitória na retomada da agenda cultural

Com a aceleração da vacinação contra a Covid-19, Vitória prepara o retorno da agenda de shows nacionais. A coluna soube com exclusividade que Ana Carolina desembarca na nossa capital no dia 13 de novembro para cantar seus maiores sucessos no Centro de Convenções de Vitória. Ela promete apresentar os clássicos "Confesso", "Quem de nós dois", "Encostar na tua", "Rosas" e "Garganta" com sua banda. Ana - que foi vacinada em maio - é uma das maiores intérpretes e compositoras de sua geração: ganhou oito vezes o Prêmio Multishow de Música Brasileira, três vezes o Troféu Imprensa e uma vez o Prêmio TIM de Música.