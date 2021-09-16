Covid-19: mortes caem 22% na primeira quinzena de setembro no ES

As mortes causadas pelo novo coronavírus
apresentaram mais uma redução no Espírito Santo
. Na primeira quinzena de setembro, foram registrados 143 óbitos. Se comparada com os 185 do mesmo período do mês anterior
, o número é de 42 óbitos a menos nos primeiros 15 dias deste mês — uma redução de 22,7%.
Com esta quinta queda consecutiva, o Estado chega ao segundo melhor cenário de toda a pandemia, ficando atrás apenas de abril do ano passado, quando as primeiras mortes por Covid-19 foram divulgadas
. Ainda assim, a média diária é de quase dez mortes em decorrência da doença em território capixaba.
Apesar de o dado ser positivo, é importante lembrar que o número de óbitos é o último a aumentar quando há uma nova expansão da pandemia. Primeiro aumentam os casos e, cerca de duas semanas depois, as internações. Passada mais uma semana, as mortes começam a ser impactadas.
Diferentemente do que aconteceu com as mortes, o número de casos confirmados do novo coronavírus voltou a crescer. O índice estava em queda desde abril deste ano — mês do pico da terceira onda da pandemia no Estado
. Nesta primeira quinzena de setembro, foram divulgadas 10.856 infecções.
No mesmo período de agosto, 8.452 pessoas haviam testado positivo para a Covid-19. Ou seja, houve um acréscimo superior a 2 mil positivados — o que equivale a um aumento de 28,4%. Ainda assim, no panorama geral, essa primeira metade do mês figura entre as seis melhores desde o início da pandemia.
Naquela ocasião, a taxa de contágio do Estado estava em 1,3. Isso significa que a cada dez pessoas positivadas, outras 13 estavam sendo infectadas, em média. Portanto, o ideal é que a taxa de contágio se mantenha sempre abaixo de 1, o que representaria que o ritmo de contágio está desacelerando.
Nesse sentido, o governador reforçou o pedido para que a população continue adotando as medidas de distanciamento social, com o uso de máscara, a higienização das mãos e a não aglomeração. "Esse é o pedido que a gente faz, para continuarmos controlando a pandemia e salvando vidas", concluiu.