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Vítima de 17 anos

Adolescente suspeito de esfaquear madrasta é apreendido em Cariacica

Os policiais localizaram o menor, de 14 anos, na casa da mãe dele, no bairro Novo Brasil, em Cariacica, nesta quarta-feira (22)

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 12:11

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

23 set 2021 às 12:11
DHPP
Caso é investigado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
O adolescente de 14 anos suspeito de esfaquear a madrasta em Cariacica, na última terça-feira (21), foi apreendido pela Polícia Civil. Os agentes localizaram o menor na casa da mãe dele, no bairro Novo Brasil, em Cariacica, nesta quarta-feira (22).
Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) começou as investigações indo até o bairro Vista Dourada, onde aconteceu o crime, em busca de informações sobre o adolescente. Chegando na casa do pai dele, os policiais foram informados que ele estava na casa da mãe, no bairro Novo Brasil.
Os policiais, então, foram até o local e conseguiram apreender o adolescente. Ele foi encaminhado para o DHPP. Segundo o delegado Romualdo Gianordolli, o jovem disse que agiu em legítima defesa, mas a versão não foi considerada válida pela polícia.
“Durante o depoimento, o adolescente informou que ele e a madrasta haviam discutido muito. Chegou a alegar legítima defesa, informando que ela teria ido para ‘cima’ dele, mas, pela quantidade das facadas, esse depoimento não foi válido, não podendo alegar legítima defesa”, destacou o delegado.
O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio e foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

O CRIME

Uma adolescente de 17 anos foi esfaqueada dentro da própria casa no bairro Vista Dourada, em Cariacica. Depois de levar as facadas, a adolescente correu para um bar que fica ao lado da casa e acabou desmaiando. O crime aconteceu no final da tarde desta terça-feira (21).
O suspeito de esfaquear a adolescente é o enteado da vítima, de 14 anos. A vítima levou duas facadas, uma no pescoço e a outra em um dos olhos. A adolescente foi esfaqueada na cozinha, na frente da filha de 2 anos.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a vítima desacordada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
A adolescente de 17 anos tem um relacionamento com o pai do suspeito, de 64 anos. Segundo uma sobrinha da vítima, que pediu para não ser identificada, o crime chocou os parentes da adolescente, já que ela não tinha conflitos com o filho do namorado.

O QUE DIZ A LEI SOBRE NAMORO DE ADOLESCENTES COM ADULTOS

Segundo o site Direitos Brasil, para a lei brasileira, a capacidade de consentimento é determinada pela idade: a partir dos 14 anos. Se a pessoa não tiver capacidade de consentimento, isso significa que ela não tem a autonomia de dizer que quer se relacionar. Desta forma, qualquer prática sexual será considerada estupro de vulnerável.

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