Adolescente suspeito de esfaquear madrasta é apreendido em Cariacica

Caso é investigado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) começou as investigações indo até o bairro Vista Dourada, onde aconteceu o crime, em busca de informações sobre o adolescente. Chegando na casa do pai dele, os policiais foram informados que ele estava na casa da mãe, no bairro Novo Brasil.

Os policiais, então, foram até o local e conseguiram apreender o adolescente. Ele foi encaminhado para o DHPP. Segundo o delegado Romualdo Gianordolli, o jovem disse que agiu em legítima defesa, mas a versão não foi considerada válida pela polícia.

“Durante o depoimento, o adolescente informou que ele e a madrasta haviam discutido muito. Chegou a alegar legítima defesa, informando que ela teria ido para ‘cima’ dele, mas, pela quantidade das facadas, esse depoimento não foi válido, não podendo alegar legítima defesa”, destacou o delegado.

O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio e foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

O CRIME

Uma adolescente de 17 anos foi esfaqueada dentro da própria casa no bairro Vista Dourada, em Cariacica. Depois de levar as facadas, a adolescente correu para um bar que fica ao lado da casa e acabou desmaiando. O crime aconteceu no final da tarde desta terça-feira (21).

O suspeito de esfaquear a adolescente é o enteado da vítima, de 14 anos. A vítima levou duas facadas, uma no pescoço e a outra em um dos olhos. A adolescente foi esfaqueada na cozinha, na frente da filha de 2 anos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a vítima desacordada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

A adolescente de 17 anos tem um relacionamento com o pai do suspeito, de 64 anos. Segundo uma sobrinha da vítima, que pediu para não ser identificada, o crime chocou os parentes da adolescente, já que ela não tinha conflitos com o filho do namorado.

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