Polícia investiga se crianças resgatadas no ES também foram abusadas

Fotos mostram estado da casa onde crianças foram resgatadas no ES Crédito: Telespectador/ TV Gazeta

A situação foi descoberta porque uma das meninas precisou fazer uma prova presencial e profissionais da escola desconfiaram do comportamento da criança. A Polícia Militar foi acionada na manhã do dia 28 agosto pelo Conselho Tutelar do município para acompanhar os conselheiros até a residência no bairro Irmãos Fernandes, onde, segundo denúncias recebidas por eles, as quatro crianças estariam sendo mantidas em cárcere privado e vivendo em condições precárias.

Chegando ao local, as equipes localizaram as crianças e constataram os fatos. As vítimas contaram aos policiais que sempre ficavam trancadas em casa com os animais e que estavam sem se alimentar há vários dias. Os pais delas foram localizados e encaminhados à Delegacia Regional do município.

Crianças vítimas de cárcere e maus-tratos são resgatadas no ES.

Os pais, de 31 e 34 anos, foram autuados em flagrante por cárcere privado, maus tratos e lesão corporal. Segundo a Polícia Civil , eles negaram que vivessem nessas condições. Eles foram liberados em audiência de custódia e devem seguir exigências estipuladas pelo juiz, como não mudar de endereço e se apresentarem à Justiça periodicamente.

As quatro crianças foram resgatadas e encaminhadas para atendimento médico. A polícia informou que aguarda o resultado dos exames feitos para identificar se houve abuso sexual. O Conselho Tutelar de Barra de São Francisco explicou que os irmãos estão abrigados em uma instituição da prefeitura, pois a família é de São Paulo e não tem parentes no Espírito Santo.

A polícia também aguarda os laudos da perícia feita na casa para confirmar as condições de insalubridade e disse que outras testemunhas ainda precisam ser ouvidas. Em entrevista à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, o delegado Leonardo Foratine descreveu que a casa onde as crianças viviam estava em condições “desumanas”.