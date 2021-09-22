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Barra de São Francisco

Polícia investiga se crianças resgatadas no ES também foram abusadas

O delegado Leonardo Foratine aguarda resultado dos exames das crianças para identificar se houve abuso sexual. Segundo ele, casa onde menores viviam estava em condições “desumanas”
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

22 set 2021 às 20:36

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 20:36

Fotos mostram estado da casa onde crianças foram resgatadas no ES
Fotos mostram estado da casa onde crianças foram resgatadas no ES Crédito: Telespectador/ TV Gazeta
caso dos quatro irmãos — três meninas de 6, 10 e 12 anos e um menino autista de 4 — que foram resgatadas em uma casa em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, segue sendo investigado pela Polícia Civil. Segundo o delegado à frente das investigações, Leonardo Foratine, outras testemunhas ainda precisam ser ouvidas e a polícia aguarda os laudos da perícia feita na casa e dos exames das crianças para identificar se houve abuso sexual.
A situação foi descoberta porque uma das meninas precisou fazer uma prova presencial e profissionais da escola desconfiaram do comportamento da criança. A Polícia Militar foi acionada na manhã do dia 28 agosto pelo Conselho Tutelar do município para acompanhar os conselheiros até a residência no bairro Irmãos Fernandes, onde, segundo denúncias recebidas por eles, as quatro crianças estariam sendo mantidas em cárcere privado e vivendo em condições precárias.
Chegando ao local, as equipes localizaram as crianças e constataram os fatos. As vítimas contaram aos policiais que sempre ficavam trancadas em casa com os animais e que estavam sem se alimentar há vários dias. Os pais delas foram localizados e encaminhados à Delegacia Regional do município.

Crianças vítimas de cárcere e maus-tratos são resgatadas no ES.

Os pais, de 31 e 34 anos, foram autuados em flagrante por cárcere privado, maus tratos e lesão corporal. Segundo a Polícia Civil, eles negaram que vivessem nessas condições. Eles foram liberados em audiência de custódia e devem seguir exigências estipuladas pelo juiz, como não mudar de endereço e se apresentarem à Justiça periodicamente.
As quatro crianças foram resgatadas e encaminhadas para atendimento médico. A polícia informou que aguarda o resultado dos exames feitos para identificar se houve abuso sexual. O Conselho Tutelar de Barra de São Francisco explicou que os irmãos estão abrigados em uma instituição da prefeitura, pois a família é de São Paulo e não tem parentes no Espírito Santo.
A polícia também aguarda os laudos da perícia feita na casa para confirmar as condições de insalubridade e disse que outras testemunhas ainda precisam ser ouvidas. Em entrevista à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, o delegado Leonardo Foratine descreveu que a casa onde as crianças viviam estava em condições “desumanas”. 
Os envolvidos não estão sendo identificados para que os nomes dos menores sejam preservados, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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