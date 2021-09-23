PMs mergulham e recuperam drogas na maré da Ilha das Caieiras em Vitória

Os policiais faziam patrulhamento na região quando viram um suspeito que, conforme a PM, participa ativamente do tráfico de drogas da região, identificado como Gustavo Vieira Barreto, de 19 anos. A polícia afirmou que foi dada voz de abordagem, mas o suspeito tentou fugir subindo as escadas de um prédio. Os militares entraram no imóvel e viram Gustavo jogar as drogas, que ficaram boiando, na Baía de Vitória.