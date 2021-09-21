Aluno é flagrado com arma falsa em escola pública de Linhares

O aluno foi levado para a Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvido e reintegrado à família

Segundo a Prefeitura de Linhares, o estudante e a família dele receberam as devidas orientações e providências do Conselho Tutelar, mas não especificou quais medidas foram tomadas. O Conselho Tutelar foi procurado pela reportagem, mas informou que não poderia passar mais informações sobre o caso por envolver um menor de idade.