Aluno é flagrado com arma falsa em escola pública de Linhares

Um aluno levou uma arma falsa nesta terça-feira (21) para uma escola municipal localizada no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A direção da instituição de ensino acionou a família do estudante e todos foram encaminhados ao Conselho Tutelar do município.
Segundo a Prefeitura de Linhares, o estudante e a família dele receberam as devidas orientações e providências do Conselho Tutelar, mas não especificou quais medidas foram tomadas. O Conselho Tutelar foi procurado pela reportagem, mas informou que não poderia passar mais informações sobre o caso por envolver um menor de idade.
A Polícia Civil explicou, por nota, que a ocorrência foi entregue no plantão da 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde o adolescente foi ouvido e reintegrado à família. O simulacro de arma de fogo foi apreendido e será encaminhado para destruição.
Segundo o sargento Rodrigues, da Polícia Militar, explica que o simulacro é uma imitação de arma de fogo que não tem o poder para efetuar disparos. A Polícia Civil informou que o porte de simulacro de arma, por si só, não configura crime.