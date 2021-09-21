Bandidos rendem funcionárias e assaltam loja na Serra; veja vídeo

Dupla rende funcionárias e leva celulares e notebook em assalto a loja na Serra Crédito: Reprodução

Uma loja de roupas foi assaltada na Serra , nesta segunda-feira (20). O crime aconteceu na Rua Estácio de Sá, conhecida como “Rua da Moda”, em Laranjeiras. Dois homens entraram na loja se passando por clientes, renderam as funcionárias e levaram celulares e um notebook.

Imagens de videomonitoramento mostram toda a ação dos bandidos. Eles chegam de bicicleta e entram na loja. Se passando por clientes e olhando algumas peças, pouco tempo depois anunciam o assalto.

Um deles saca o que parece ser uma arma e rende as funcionárias. Elas entregam celulares, o notebook que estava no balcão e as roupas de um cliente que estavam separadas. Depois, eles obrigam as vendedoras a subir para o estoque e fogem.

Your browser does not support the video tag.

O proprietário da loja, Marcos Alves, disse que procurou a polícia com as imagens de videomonitoramento. Uma viatura foi até o estabelecimento, os policiais tentaram localizar os celulares pelo rastreador, mas o mesmo já tinha sido desativado nos aparelhos.

ASSALTOS CONSTANTES

O dono da loja informou que outros assaltos vêm acontecendo com frequência em outras lojas da região, sempre da mesma forma. “Chegam, um deles armado, anunciam o assalto e levam o que tem de valor. Já assaltaram sete lojas aqui no bairro”, disse.