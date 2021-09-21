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Laranjeiras

Bandidos rendem funcionárias e assaltam loja na Serra; veja vídeo

Dois homens entraram na loja se passando por clientes, renderam as funcionárias e levaram celulares e um notebook

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 12:47

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

21 set 2021 às 12:47
Dupla rende funcionárias e levam celulares e notebook em assalto a loja na Serra
Dupla rende funcionárias e leva celulares e notebook em assalto a loja na Serra Crédito: Reprodução
Uma loja de roupas foi assaltada na Serra, nesta segunda-feira (20). O crime aconteceu na Rua Estácio de Sá, conhecida como “Rua da Moda”, em Laranjeiras. Dois homens entraram na loja se passando por clientes, renderam as funcionárias e levaram celulares e um notebook.
Imagens de videomonitoramento mostram toda a ação dos bandidos. Eles chegam de bicicleta e entram na loja. Se passando por clientes e olhando algumas peças, pouco tempo depois anunciam o assalto.
Um deles saca o que parece ser uma arma e rende as funcionárias. Elas entregam celulares, o notebook que estava no balcão e as roupas de um cliente que estavam separadas. Depois, eles obrigam as vendedoras a subir para o estoque e fogem.
O proprietário da loja, Marcos Alves, disse que procurou a polícia com as imagens de videomonitoramento. Uma viatura foi até o estabelecimento, os policiais tentaram localizar os celulares pelo rastreador, mas o mesmo já tinha sido desativado nos aparelhos.

ASSALTOS CONSTANTES

O dono da loja informou que outros assaltos vêm acontecendo com frequência em outras lojas da região, sempre da mesma forma. “Chegam, um deles armado, anunciam o assalto e levam o que tem de valor. Já assaltaram sete lojas aqui no bairro”, disse.
A reportagem acionou a Polícia Militar e a Polícia Civil para mais informações sobre o assalto realizado na tarde desta segunda-feira (20) e da insegurança na região. A matéria será atualizada com as respostas. 

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