Amigo e mais dois são presos acusados de matar jovem na Serra

Três homens acusados de assassinar um jovem de 22 anos na Serra foram presos: Antônio Carlos Ferreira Benedito, vulgo "Orelha", de 23 anos, Carlos Richard Martins dos Santos, 18 anos, e Manoel Muniz Júnior, vulgo "Alves", de 35 anos Crédito: Divulgação/PCES

Três homens foram presos acusados de participarem do assassinato de Wislan Sisnande da Silva, de 22 anos, no bairro André Carloni, na Serra , no dia 15 de junho deste ano. De acordo com a Polícia Civil , um dos autores do crime, Carlos Richard Martins dos Santos, de 18 anos, era amigo da vítima e os outros envolvidos são Manoel Muniz Júnior, vulgo "Alves", de 35 anos e Antônio Carlos Ferreira Benedito, vulgo "Orelha", de 23 anos.

A motivação para o assassinato seria o controle do tráfico de drogas da região e um quarto envolvido, identificado como Marco Antônio, conhecido como Coroa e que seria o chefe do tráfico de Carapina Grande, segue foragido.

Wislan Sisnande da Silva, de 22 anos, foi morto por causa da disputa do tráfico de drogas da Serra Crédito: Divulgação/PCES

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (21), o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, afirmou que os três homens presos, assim como o Coroa, participam ativamente do tráfico de drogas da região de Carapina Grande e de ataques a outros bairros. Isso, segundo o delegado, motivou o crime.

"A motivação do crime está relacionada com a disputa do tráfico de drogas entre o bairro André Carloni, local em que a vítima atuava, e a localidade do Campo do Brasil, no bairro Carapina Grande, local em que os quatro indivíduos que participaram do crime atuam no tráfico de drogas. Os confrontos armados no bairro André Carloni começaram no dia 12 de abril de 2021, quando traficantes rivais trocaram tiros na praça do bairro”, explicou.

Sandi Mori afirmou ainda que o Coroa, chefe do tráfico de drogas de Carapina Grande e que segue foragido, chegou a enviar um áudio aos moradores de André Carloni alertando sobre um ataque ao grupo rival, que aconteceria no dia 13 de abril. O delegado pediu que a população denuncie qualquer informação que tiver sobre o Coroa.

"No dia 13 de abril, o Coroa, que está foragido, enviou um áudio aos moradores de André Carloni pedindo para eles permanecerem em casa em razão de um ataque que seria dado naquele dia. Por isso, pedimos aos moradores dos bairros André carloni e Carapina Grande que, se tiverem alguma informação sobre o paradeiro desse indivíduo, denuncie no 181, que nós iremos prender esse indivíduo onde quer que ele se encontre”, completou.

A polícia apreendeu uma pistola calibre 9mm, 36 munições e dinheiro relacionado ao tráfico de drogas Crédito: Divulgação/PCES

Ainda segundo Sandi Mori, um dos autores ao assassinato do jovem de 22 anos fugiu para o bairro Andorinhas, em Vitória , onde continuou participando de ataques e confrontos com criminosos rivais da Capital. Com ele, foi apreendida uma pistola, munições e dinheiro que, conforme o delegado, é proveniente do tráfico de drogas.

“Após o crime, o Richard se refugiou no bairro Andorinhas, onde também participou de vários confrontos armados no município de Vitória. Foi apreendida uma pistola calibre 9mm, 36 munições e dinheiro relacionado ao tráfico de drogas”, finalizou.

TRAFICANTES DE ANDORINHAS BUSCARAM REFÚGIO NA SERRA

Uma das consequências dessa demandada são mais crimes. "Os criminosos que saem de Vitória para esses locais entram com armas para apoiar o tráfico local, entregando arma nas mãos de muitos menores", destacou uma fonte.

Na Serra, os bandidos dos bairros Santo Antônio e Divinópolis já tinham sua própria rivalidade com os do bairro São Marcos I, São Marcos II e Macafé, que recebe apoio de 'soldados' e armas do Primeiro Comando da Capital (PCV). O resultado disso são os crimes nos últimos dois finais de semana, informou reportagem à época.