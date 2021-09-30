Nelson Trindade de Mattos Júnior, suspeito de comandar o tráfico de drogas no Perocão, em Guarapari, foi preso Crédito: Caíque Verli

Your browser does not support the audio element. Preso suspeito de chefiar tráfico que levava vida de luxo em Guarapari

Nelson era considerado foragido e já estava sendo procurado pela polícia. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. De acordo com apuração da TV Gazeta, com o criminoso foram apreendidos mais de R$ 22 mil, além de drogas, balança de precisão e outros materiais. Confira a lista:

R$ 22.101,00

320 pedras de crack prontas

14 pedras grandes de crack

Uma balança de precisão



Uma faca

2 celulares (um iPhone e outro LG)

1 anel

1 relógio

1 caderno de anotações

Suspeito de comandar o tráfico de drogas no Perocão foi preso Crédito: Polícia Militar

As diligências tiveram início quando a Polícia Civil recebeu denúncias, por meio do Disque-Denúncia 181, sobre o tráfico de drogas na região do bairro Perocão. “Nas denúncias, surgiram relatos que davam conta, sobretudo, da violência empregada pelos traficantes locais que, sob a liderança do preso (Nelson), vinham aterrorizando os moradores da região. Ainda de acordo com as denúncias, moradores da região estavam sendo obrigados a consentir com a utilização de suas casas para a ocultação de drogas, armas e criminosos”, contou o titular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio.

Segundo investigações da Denarc de Guarapari, o suspeito chegou a promover um "consórcio" do tráfico, com a distribuição de entorpecentes e o recrutamento de pessoas para traficar em Vila Velha e Cariacica.

No dia 24 de junho deste ano, uma equipe da delegacia realizou uma operação em Perocão, no mesmo município, em que prendeu, em flagrante, Juliano Bermonte Gomes, de 25 anos, apontado como sócio de Nelson Júnior. Segundo a polícia, ao longo de 2021, a comunidade do bairro passou a denunciar o tráfico da região, inclusive as coações e agressões cometidas pelos suspeitos.

A Polícia Civil informou que, segundo com as denúncias, moradores da região eram obrigados a consentir com a utilização de suas casas para a ocultação de drogas, armas e criminosos. As polícias Civil e Militar relataram que, após essas informações, intensificaram as ações no local.

As investigações revelaram que a dupla é sócia e explora o tráfico na região com exclusividade. Juliano seria o responsável pela venda de maconha e o Nelson, pela venda de cocaína e crack.

MOMENTO DA PRISÃO

Nelson Trindade de Mattos Júnior, que tinha mandado de prisão em aberto, foi preso no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, após militares do Serviço Reservado de Inteligência da PM levantarem informações de que ele estaria em uma residência da região e acionarem equipes da Força Tática, que prosseguiram até o local para averiguação.

Ao se aproximarem da casa, os militares viram o suspeito tentando fugir pelos fundos e realizaram um cerco na região. Nelson estava escondido debaixo de uma escada em uma residência da vizinhança quando foi localizado e preso. Durante a tentativa de fuga, o homem ainda tentou dispensar bolsas e outros materiais que estavam com ele.

A Polícia Civil informou que, além do cumprimento do mandado de prisão, o conduzido também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).