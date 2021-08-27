Polícia identifica chefe do tráfico com vida de luxo em Guarapari

Suspeito tinha uma vida de luxo em Guarapari e promoveu um "consórcio" do tráfico Crédito: Marcelo Moryan

Polícia Civil identificou, nesta quinta-feira (25), um jovem suspeito de chefiar o tráfico de drogas em Guarapari . Nelson Trindade de Matos Júnior, de 24 anos, é apontado por coagir e agredir moradores da região de Perocão e tinha uma vida de luxo no município, onde vivia em uma casa de alto padrão — com piscina e outros confortos, segundo a polícia.

Cariacica. Investigações da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Guarapari apontaram ainda que o suspeito chegou a promover um "consórcio" do tráfico, com a distribuição de entorpecentes e o recrutamento de pessoas para traficar em Vila Velha

No dia 24 de junho deste ano, a Denarc de Guarapari realizou uma operação em Perocão, no mesmo município, onde prendeu, em flagrante, Juliano Bermonte Gomes, de 25 anos, apontado como sócio de Nelson Júnior. Segundo a polícia, ao longo de 2021, a comunidade do bairro passou a denunciar o tráfico da região, inclusive as coações e agressões cometidas pelos suspeitos.

A Polícia Civil informou que, segundo com as denúncias, moradores da região eram obrigados a consentir com a utilização de suas casas para a ocultação de drogas, armas e criminosos. A partir disso, a PC e a Polícia Militar relataram que intensificaram as ações no local.

Investigações realizadas revelaram que a dupla é sócia e explora o tráfico na região com exclusividade. O primeiro é o responsável pela venda de maconha e o segundo, pela venda de cocaína e crack.