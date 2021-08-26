No crime desde os 12 anos, jovem planejava quinto assassinato em Vitória

Bairro Andorinhas, em primeiro plano; atrás, o bairro da Penha, ambos em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Tiroteios registrados nas últimas semanas têm levado moradores de bairros de Vitória a conviver com medo e clima de tensão e algumas dessas ocorrências resultaram em mortes. O adolescente apreendido nesta quinta-feira é apontado como executor de um homicídio em Joana D'Arc e de outros três no bairro Itararé, bairros da Capital. Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (26) , a Polícia Civil informou que ele é um dos principais executores do crime na região.

Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, o menor entrou no mundo do crime aos 12 anos, se envolvendo com o tráfico de drogas.

"Hoje, ele confessa que, em dezembro de 2020, cometeu o primeiro homicídio. Do dia 8 de julho deste ano até o dia 22 de agosto, cometeu mais três assassinatos" Coronel Alexandre Ramalho - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

Adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de ser autor de três homicídios em Itararé, em Vitória Crédito: Caroline Freitas

ASCENSÃO NO MUNDO DO CRIME

A polícia destacou que o adolescente se tornou usuário de drogas aos 10 anos, aos 12 entrou para o crime e, aos 14 anos, começou a matar. O jovem, que não teve o nome divulgado nesta matéria por ser menor de idade (conforme prevê a legislação) , começou na disputa pelo tráfico de drogas em posições "de entrada", como olheiro e fogueteiro, até se tornar executor.

A Polícia Civil informou que o homicídio ocorrido em dezembro de 2020 foi em uma pedreira, localizada no bairro Joana D'arc, em Vitória. Os outros três foram neste ano, todos no bairro Itararé. Durante a coletiva de imprensa desta quinta-feira, policiais contaram que as tentativas de apreender o menor aconteceram deste a última segunda-feira (23).

"Ele é integrante de uma organização criminosa de Andorinhas. A partir do momento em que ele cometeu o primeiro homicídio, se destacou como soldado do tráfico" Coronel Alexandre Ramalho - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

DESPREZO PELA VIDA HUMANA

Segundo Marcelo Cavalcanti, titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, o que chama a atenção da polícia é que se trata de "um adolescente frio, uma pessoa fria". À polícia, o menor confessou a autoria de quatro homicídios ocorridos na Capital, "mostrando total desprezo pela vida humana", disse o delegado.

O adolescente de 15 anos foi levado para o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo, onde permanecerá detido preventivamente aguardando a conclusão dos inquéritos.

DISPUTA PELO TRÁFICO

À frente da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski afirmou à reportagem de A Gazeta na última quarta-feira (25) que os tiroteios registrados recentemente na região de Andorinhas são consequência da "guerra do tráfico" travada na Capital — cuja maior parte do território é dominada, atualmente, por traficantes do Bairro da Penha.

"Os traficantes do Bairro da Penha estão tentando tomar algumas áreas que eles ainda não controlam, e a principal delas é a de Andorinhas, onde diversos ataques têm sido feitos. Por outro lado, os criminosos de Andorinhas fazem ataques na região de Itararé", detalhou.

SÉRIE DE OCORRÊNCIAS

Pelo menos três tiroteios já foram registrados durante o mês de agosto na região de Andorinhas, em Vitória. Um deles aconteceu próximo à Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Izaura Marques da Silva, onde estudam centenas de crianças. Os disparos, efetuados na última segunda-feira (23) , chegaram a atingir o colégio, que suspendeu as aulas presenciais à tarde.

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POLÍCIA MILITAR FAZ OPERAÇÃO NA REGIÃO

Após os diversos acontecimentos nas últimas semanas, a Polícia Militar realiza uma operação ostensiva e de reforço na região dos bairros Da Penha, Fonte Grande, Alagoano, Piedade, Itararé e Andorinhas. De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, a operação foi realizada por uma tropa especializada de saturação qualificada.

"Temos pontos de abordagem, com saturação feita pela cavalaria, blitz e atuação nos morros. Não iremos tolerar indivíduos fazendo ataques e portando armas em vias públicas. Partiremos para o confronto para prendê-los", alertou o comandante-geral da PM.