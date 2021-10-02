Jovem é agredida pelo companheiro em festa de aniversário no Caparaó

Delegacia de Alegre para onde o suspeito foi levado e autuado por lesão corporal Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma jovem de 26 anos foi agredida pelo companheiro durante sua festa de aniversário na madrugada deste sábado (2), em Dores do Rio Preto , na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Civil , o agressor, que desferiu vários socos na companheira, foi contido por pessoas no evento e acabou preso.

Conforme o depoimento da vítima ao delegado de Alegre , Dedier de Carvalho Alves, ela comemorava em casa seu aniversário quando percebeu a saída do companheiro da festa por algumas vezes.

“Ela desconfiou que estivesse sendo traída e o casal começou uma discussão. Ele a agrediu, deixando a mulher com lesões e quebrou o celular da vítima. Um amigo da vítima conseguiu conter o homem e a polícia foi chamada”, contou o delegado.

Dedier Alves contou que o acusado, Dalbinei Laurentino Lopes, de 33 anos, agrediu a mulher com socos pelo corpo. Ela ficou com hematomas, escoriações no pescoço e pernas, mas, segundo o delegado, não necessitou de cuidados médicos.

Na delegacia, o suspeito negou o crime e disse ao delegado que a companheira que iniciou a agressão e apenas a segurou para se defender. Porém, as testemunhas no local confirmaram a versão da vítima. A jovem revelou ainda que não foi a primeira vez que sofreu agressão, mas nunca registrou queixa.