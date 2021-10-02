Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência contra a mulher

Jovem é agredida pelo companheiro em festa de aniversário no Caparaó

Vítima, de 26 anos, foi agredida com socos após uma discussão durante a madrugada deste sábado (2), em Dores do Rio Preto

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 12:36

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 out 2021 às 12:36
Delegacia de Alegre, para onde o suspeito foi levado
Delegacia de Alegre para onde o suspeito foi levado e autuado por lesão corporal Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Uma jovem de 26 anos foi agredida pelo companheiro durante sua festa de aniversário na madrugada deste sábado (2), em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Civil, o agressor, que desferiu vários socos na companheira, foi contido por pessoas no evento e acabou preso.
Conforme o depoimento da vítima ao delegado de Alegre, Dedier de Carvalho Alves, ela comemorava em casa seu aniversário quando percebeu a saída do companheiro da festa por algumas vezes.
“Ela desconfiou que estivesse sendo traída e o casal começou uma discussão. Ele a agrediu, deixando a mulher com lesões e quebrou o celular da vítima. Um amigo da vítima conseguiu conter o homem e a polícia foi chamada”, contou o delegado.
Dedier Alves contou que o acusado, Dalbinei Laurentino Lopes, de 33 anos, agrediu a mulher com socos pelo corpo. Ela ficou com hematomas, escoriações no pescoço e pernas, mas, segundo o delegado, não necessitou de cuidados médicos.
Na delegacia, o suspeito negou o crime e disse ao delegado que a companheira que iniciou a agressão e apenas a segurou para se defender. Porém, as testemunhas no local confirmaram a versão da vítima. A jovem revelou ainda que não foi a primeira vez que sofreu agressão, mas nunca registrou queixa.
Após ser ouvido e autuado por lesão corporal e dano ao patrimônio, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenão Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. 

Veja Também

Após confronto com policiais, dois suspeitos são presos em Vitória

Jovem que matou empresário em Guaçuí é condenado a 22 anos de prisão

Plantação de "supermaconha" é apreendida em Vila Velha; veja vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alegre Dores do Rio Preto Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados