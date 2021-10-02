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Operação Estado Presente

Após confronto com policiais, dois suspeitos são presos em Vitória

Um jovem de 19 anos e um adolescente foram detidos na região de Mangue Seco na noite dessa sexta-feira (1); três armas de fogo também foram apreendidas

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 11:50

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

02 out 2021 às 11:50
Três armas de fogo estão entre o material apreendido nas buscas dessa sexta-feira (1), em Vitória
Três armas de fogo estão entre o material apreendido nas buscas desta sexta-feira (1), em Vitória Crédito: Divulgação/Sesp
Após entrarem em confronto armado com policiais militares, dois suspeitos foram presos na noite desta sexta-feira (1), na região de Mangue Seco, em Vitória. Os detidos são um jovem de 19 anos e um adolescente, cuja idade não foi revelada. Os nomes deles também não foram divulgados pela Polícia Militar.
As detenções foram feitas no âmbito da Operação Estado Presente – programa do Governo do Estado que tem como objetivo combater a criminalidade no Espírito Santo. Desta vez, o patrulhamento na Capital aconteceu nos bairros Andorinhas e Nova Palestina, que têm sido palco de frequentes tiroteios e homicídios.
De acordo com a PM, os policiais faziam o patrulhamento em Andorinhas quando receberam a denúncia de que vários suspeitos estavam armados em Mangue Seco, por volta das 21h. "No momento em que as equipes viram os suspeitos, eles efetuaram disparos e correram em direções distintas", afirmou a corporação.
Além dos dois suspeitos que acabaram sendo alcançados, três armas de fogo – sendo duas pistolas e um revólver – foram apreendidas em uma casa abandonada na área. A dupla e os armamentos foram levados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que fica em Barro Vermelho.
"O recado é que estamos trabalhando. Não venham dar ataque e não venham se confrontar com a PM. Vamos atuar fortemente contra criminosos para trazer segurança para a comunidade"
Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança Pública do Espírito Santo
Durante essa mesma noite, outro confronto também aconteceu em Nova Palestina. No bairro, dois indivíduos fugiram ao verem a chegada da Polícia Militar. Na fuga, os criminosos dispararam contra os policiais e se desvencilharam de uma sacola – contendo maconha, cocaína e crack – que acabou apreendida.

AÇÕES OSTENSIVAS EM CARIACICA

Ainda nessa sexta-feira (1), ações ostensivas foram deflagradas em cinco bairros de Cariacica: Porto Novo, Flexal I e II, Nova Esperança e Nova Rosa da Penha. No entanto, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que ninguém foi detido e nenhum material foi apreendido nessas regiões.
Membros da PM, da PC, dos Bombeiros, da PRF e das prefeituras de Vitória e Cariacica participaram da ação nesta sexta-feira (1)
Membros da PM, da PC, dos Bombeiros, da PRF e das prefeituras de Vitória e Cariacica participaram da ação nesta sexta-feira (1) Crédito: Divulgação | Polícia Militar

OPERAÇÃO ESTADO PRESENTE

Na ação da Operação Estado Presente participaram efetivos da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Guarda Municipal de Vitória e da Prefeitura de Cariacica. O helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer) também prestou apoio.

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