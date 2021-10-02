Após confronto com policiais, dois suspeitos são presos em Vitória

Três armas de fogo estão entre o material apreendido nas buscas desta sexta-feira (1), em Vitória

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De acordo com a PM, os policiais faziam o patrulhamento em Andorinhas quando receberam a denúncia de que vários suspeitos estavam armados em Mangue Seco, por volta das 21h. "No momento em que as equipes viram os suspeitos, eles efetuaram disparos e correram em direções distintas", afirmou a corporação.