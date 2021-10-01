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Skank

Plantação de "supermaconha" é apreendida em Vila Velha; veja vídeo

Ação conjunta da Polícia Civil e da Guarda Municipal aconteceu nesta sexta-feira (1°), no bairro Barramares, e também apreendeu cerca de 10 pássaros da espécie coleiro
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

01 out 2021 às 16:20

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 16:20

Skank
Apreensões foram realizadas em Barramares, Vila Velha Crédito: Guarda Municipal
Uma grande quantidade de plantação de skank (conhecida como "supermaconha"), no total de 17 pés, distribuída em baldes, foi apreendida na tarde desta sexta-feira (1º), no bairro Barramares, em Vila Velha. A ação conjunta da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Guarda Municipal também apreendeu 11 pássaros da espécie Coleiro no local, bem como flores do pé de maconha, conhecidas como "camarões", que utilizam para fazer a droga, e uma arma de fogo calibre 36. Veja vídeo:
De acordo com informações da Guarda Municipal, por meio do inspetor Caliman, um suspeito foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, conduzido em razão do crime ambiental e de tráfico de drogas, pelo cultivo de maconha. 

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