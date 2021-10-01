Marido é detido após ameaçar a mulher com faca em Vila Velha

A agente Elisangela, da Guarda Municipal de Vila Velha, informou que o homem chegou a impedir a mulher de sair de casa nesta sexta-feira e estava usando uma faca para ameaçá-la. Aos agentes, a vítima relatou que, em outras ocasiões, ele já a havia agredido tanto fisicamente, quanto psicologicamente.

"Ela tinha uma dependência financeira do suspeito. A casa é da família dele, uma herança, mas, por temor a vida, ela acabou o denunciando. Nós o conduzimos para o PEM, para onde também foram ela e uma testemunha. Um amigo dela nos convidou para ter acesso, por isso subimos à residência e o conduzimos, já que ela tinha denunciado ele. Ela estava chorando, bastante abatida. Segundo ela, ele já agrediu a própria sogra", disse a agente.