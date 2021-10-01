Marido é detido após ameaçar a mulher com faca em Vila Velha

Um homem foi detido após ameaçar uma mulher com uma faca nesta sexta-feira (1º), em Vila Velha. A Guarda Municipal foi acionada por vizinhos do casal e conduziu o suspeito à Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. Segundo a corporação, o suspeito e a vítima são casados há 11 anos e têm dois filhos, de 5 e 10 anos, e o homem já tinha histórico de agressão à esposa.
A agente Elisangela, da Guarda Municipal de Vila Velha, informou que o homem chegou a impedir a mulher de sair de casa nesta sexta-feira e estava usando uma faca para ameaçá-la. Aos agentes, a vítima relatou que, em outras ocasiões, ele já a havia agredido tanto fisicamente, quanto psicologicamente.
"Ela tinha uma dependência financeira do suspeito. A casa é da família dele, uma herança, mas, por temor a vida, ela acabou o denunciando. Nós o conduzimos para o PEM, para onde também foram ela e uma testemunha. Um amigo dela nos convidou para ter acesso, por isso subimos à residência e o conduzimos, já que ela tinha denunciado ele. Ela estava chorando, bastante abatida. Segundo ela, ele já agrediu a própria sogra", disse a agente.
Os nomes do bairro e dos envolvidos não estão sendo divulgados para preservar a identidade da vítima e das crianças. À reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que a ocorrência não foi registrada pela corporação e a Polícia Civil explicou que o atendimento ainda está em andamento.