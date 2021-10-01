Polícia prende três homens e apreende munições em Linhares

Em uma das residências, a polícia localizou um carregador e 52 munições de pistola 9mm em um fundo falso de um móvel Crédito: Polícia Civil

De acordo com a Polícia Civil, a operação começou durante cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em três residências, no bairro Interlagos e Aviso, em Linhares. Em uma das residências, no bairro Interlagos, foram localizados um carregador de pistola 9mm e 52 munições de pistola 9mm. O material estava escondido em um fundo falso de um móvel da residência. As casas estavam vazias e não houve detidos.

Ainda segundo a PC, algumas horas depois, um homem de 52 anos de idade, procurado pela Justiça de São Mateus, foi preso com mandado de prisão em aberto pela prática do crime de homicídio qualificado.

“Além dele, outro elemento de 31 anos de idade foi preso. Ele estava com mandado de prisão em aberto, condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, e foi no bairro Três Barras. O outro homem de 36 anos de idade foi preso por conta do mandado de prisão em aberto pela prática do crime vinculado à Lei Maria da Penha”, relatou o delegado Fabrício Lucindo.