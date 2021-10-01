Operação contra o tráfico: três pessoas são presas em Atílio Vivácqua

Três pessoas são presas em Atílio Vivácqua em operação contra o tráfico de drogas Crédito: Polícia Civil

De acordo com o delegado Rômulo Neto, as três pessoas presas foram autuadas em flagrante por crimes previstos em leis de drogas e de crimes ambientais. Os homens, de idade de 67, 24 e 22 anos, foram conduzidos para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Material apreendido pela polícia Crédito: Polícia Civil

Também foram apreendidas três armas de fogo, sendo dois revólveres calibre 38, uma pistola calibre 380; 21 munições calibre 38; 49 munições calibre 380; duas buchas de maconha; uma bucha de haxixe; uma porção grande “in natura” de maconha; uma porção média de pasta base; quatro porções de cocaína; 18 pedras de crack; uma pedra de tamanho médio de crack e uma balança de precisão. Cinco pássaros da fauna silvestre foram apreendidos nas residências dos detidos.

Neto informou que a operação contou com a participação de 10 policiais civis e seis policiais militares. A ação teve a atuação do Cão Top, que começou ajudar nas buscas realizadas pela equipe da 15ª Cia Independente da Polícia Militar.