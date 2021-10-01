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2 meses de investigações

Operação contra o tráfico: três pessoas são presas em Atílio Vivácqua

A operação foi realizada em conjunto com as polícias Civil e Militar. Também foram apreendidas drogas, armas e munições
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

01 out 2021 às 13:31

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 13:31

A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Civil e Militar e além das prisões, foram apreendidas drogas, armas e munições
Três pessoas são presas em Atílio Vivácqua em operação contra o tráfico de drogas Crédito: Polícia Civil
Uma operação realizada em conjunto com a Polícia Civil e a Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira (1º), em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, resultou na prisão de três pessoas e na apreensão de armas de fogo, munições e drogas. A ação foi deflagrada após dois meses de investigação sobre o tráfico de drogas no município.
De acordo com o delegado Rômulo Neto, as três pessoas presas foram autuadas em flagrante por crimes previstos em leis de drogas e de crimes ambientais. Os homens, de idade de 67, 24 e 22 anos, foram conduzidos para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Civil e Militar e além das prisões, foram apreendidas drogas, armas e munições
Material apreendido pela polícia  Crédito: Polícia Civil
Também foram apreendidas três armas de fogo, sendo dois revólveres calibre 38, uma pistola calibre 380; 21 munições calibre 38; 49 munições calibre 380; duas buchas de maconha; uma bucha de haxixe; uma porção grande “in natura” de maconha; uma porção média de pasta base; quatro porções de cocaína; 18 pedras de crack; uma pedra de tamanho médio de crack e uma balança de precisão. Cinco pássaros da fauna silvestre foram apreendidos nas residências dos detidos.
Neto informou que a operação contou com a participação de 10 policiais civis e seis policiais militares. A ação teve a atuação do Cão Top, que começou ajudar nas buscas realizadas pela equipe da 15ª Cia Independente da Polícia Militar.
A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Civil e Militar e além das prisões, foram apreendidas drogas, armas e munições
Operação em Atílio Vivácqua contra o tráfico de drogas Crédito: Polícia Civil

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