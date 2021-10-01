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Balneário Ponta da Fruta

Casal é baleado enquanto andava de moto em Vila Velha

Segundo a PM, o casal estava trafegando pelo bairro quando um carro emparelhou ao lado. Os criminosos, então, começaram a atirar de dentro do veículo e atingiram o homem, que morreu

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 08:54

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 out 2021 às 08:54
Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue)
O casal foi socorrido e, depois, transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue) Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem, de 20 anos, e uma adolescente, de 14, que está grávida, foram baleados no bairro Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (30). Eles foram atingidos enquanto andavam de motocicleta em uma rua do bairro. Segundo a Polícia Militar, o homem, identificado como Douglas Henrique de Assis e que pilotava o veículo, teria envolvimento com o tráfico de drogas da região e seria o alvo dos disparos. Ele morreu depois de ser socorrido para um hospital.
A polícia informou à reportagem da TV Gazeta que o casal estava trafegando pelo bairro quando um carro emparelhou ao lado deles. Os criminosos, então, começaram a atirar de dentro do veículo e atingiram o homem. A adolescente de 14 anos, que está grávida de oito meses, não foi atingida pelos disparos, mas se feriu ao cair da motocicleta. Os atiradores conseguiram fugir.
Douglas, que seria o alvo dos atiradores, teria participado de tiroteios na região. Eles foram socorridos pelo pai do homem para um hospital particular de Itaparica e, depois, transferidos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Com informações da TV Gazeta

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