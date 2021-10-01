Casal é baleado enquanto andava de moto em Vila Velha

A polícia informou à reportagem da TV Gazeta que o casal estava trafegando pelo bairro quando um carro emparelhou ao lado deles. Os criminosos, então, começaram a atirar de dentro do veículo e atingiram o homem. A adolescente de 14 anos, que está grávida de oito meses, não foi atingida pelos disparos, mas se feriu ao cair da motocicleta. Os atiradores conseguiram fugir.