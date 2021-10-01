Jovem defende desconhecida de ataque do ex e é esfaqueada em Vila Velha

Cozinheira foi vítima de agressão e defendida por desconhecida em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

Uma jovem de 23 anos foi esfaqueada ao tentar proteger uma desconhecida de agressões do ex-namorado no bairro Praia da Costa , em Vila Velha , na manhã desta sexta-feira (1º). O suspeito, um cervejeiro de 30 anos, foi detido. A ex-namorada dele, uma cozinheira de 32 anos, também foi ferida com um golpe superficial no abdômen.

Segundo a cozinheira, que não quis ser identificada, o seu relacionamento com o cervejeiro durou seis meses e ela teria terminado há quatro meses devido às agressões que sofria. A vítima contou ainda que, há 15 dias, ele pediu para voltar e disse que tinha mudado. Ela resolveu dar uma nova chance. Porém, as agressões continuaram e a mulher terminou novamente com o agressor.

"Levei minha filha na escola, por volta de 7h30, e fui à padaria comprar pão. Quando saí, ele estava com uma faca na mão e um martelo na cintura e disse que ia me matar. Ele pegou no meu pescoço, me colocou na parede e aí veio uma moça que eu nunca tinha visto e mandou ele me largar. Ela dizia: "Larga ela, seu covarde, larga ela. Eu não vou sair. Não vou deixar ela sozinha". " X. - Cozinheira agredida pelo ex-namorado

Alguns homens que passavam de carro pelo local viram a agressão. Quando eles se aproximaram para tentar socorrer as duas, o agressor deu uma facada no abdômen da ex-namorada e um golpe na costela da jovem que tentou proteger a cozinheira.

Após esfaqueá-las, o homem foi contido por moradores, que o espancaram e o amarraram até a chegada da polícia.

"Eu sou filha de mãe solteira, que não aceitou agressão do meu pai. Eu também não aceito agressão de homem. Não aceitem. Denunciem mesmo. Se não tomarmos uma atitude, eles fazem o que eles querem" X. - Cozinheira agredida pelo ex-namorado

A cozinheira sofreu um ferimento superficial no abdômen e a jovem que a defendeu precisou ser socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. O estado de saúde dela não era considerado grave.

O homem foi detido e levado para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento.