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De bicicleta

Vídeo: ladrão rende frentista e assalta posto em Nova Venécia

Câmeras de segurança do estabelecimento mostram toda a ação do criminoso, nesta quinta-feira (30). Foram roubados o celular do frentista e uma quantia em dinheiro, não informada

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 14:36

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

01 out 2021 às 14:36
Câmeras do estabelecimento registraram a ação do assaltante, em Nova Venécia.
Câmeras do estabelecimento registraram a ação do assaltante, em Nova Venécia. Crédito: Polícia Militar de Nova Venécia
Um posto de combustíveis situado no bairro Aeroporto, em Nova Venécia, foi assaltado por volta das 13h desta quinta-feira (30). As câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação do assaltante, que chegou ao local de bicicleta e rendeu um frentista.
Nas imagens, divulgadas pela Polícia Militar do município, é possível ver o momento em que o criminoso — usando boné preto, máscara e blusa de frio rosa — chega de bicicleta e rende o frentista, que entrega algo ao assaltante. Em seguida, o bandido foge e o frentista sai correndo. Veja o vídeo:
Segundo informações da Polícia Militar de Nova Venécia, a vítima informou aos militares que o assaltante aparentava ser um adolescente e estava armado. O criminoso levou do local uma quantia em dinheiro — valor não especificado pela PM — e o celular do frentista.
De acordo com a PM, o assaltante agiu sozinho e fugiu em direção ao bairro Padre Gianni. A Polícia Militar disse que qualquer informação sobre o crime pode ser denunciada por meio do 190.

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