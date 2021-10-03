Jovem diz que assalto a apartamento em Itapuã foi planejado há uma semana

Edifício foi invadido e apartamento foi saqueado no último sábado (2), em Vila Velha Crédito: Priciele Venturini

Correção Na primeira versão deste texto, o título dizia que "Jovem diz que assalto a cobertura em Itapuã foi planejado há uma semana". Mas o imóvel é, na verdade, apenas um dos apartamentos do edifício. A informação foi corrigida.

Segundo a Polícia Civil , o adolescente vai responder por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado. Ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). O outro suspeito conseguiu fugir.

O caso aconteceu no último sábado (2), quando a dupla invadiu o apartamento do empresário e levou R€ 3 mil em euro, US$ 5 mil dólares, 51 notas de países diversos, R$ 21 mil, 245 peças de joias, um celular, uma mala, uma mochila, e seis bolsas de grife. Parte dos itens estaria em um cofre aberto.

Segundo registro policial, o porteiro do edifício disse as autoridades que dois homens entraram no prédio sem se identificar. Eles teriam conseguido acesso ao local após um morador utilizar a garagem para receber uma entrega. Entraram no momento em que a porta ainda estava sendo fechada.

Ao serem questionados pelo funcionário do prédio, eles deram o nome de uma família. O empresário, dono do apartamento, e a esposa não estavam no local no momento do crime, que aconteceu por volta das 13h30.

Na saída, o porteiro constatou que eles estavam com chave de fenda, tentou impedir a saída dos suspeitos e entrou em luta corporal com eles. O funcionário levou golpes de chave de fenda nas mãos e costela , e conseguiu impedir a saída de um dos suspeitos, o outro fugiu. O jovem detido estava com uma mala onde estava parte dos objetos furtados.

Depois de deixar o apartamento, os suspeitos teriam tentado roubar outro apartamento, mas não contavam que o dono estava lá dentro e perceberia a porta sendo arrombada. O suspeito detido disse na delegacia que é menor de idade, mas não tinha documentos, e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha para ser ouvido, onde o caso foi registrado.

De acordo com o delegado que acompanha o caso, o bandido disse que veio de São Paulo e informou que uma funcionária da casa teria passado a informação de que tinha dinheiro e joias dentro do apartamento alvo de ação.

Segundo apurou a TV Gazeta neste domingo (3), o porteiro e o adolescente apreendido já prestaram depoimento. Os suspeitos esperavam se hospedar cada um em um hotel e voltar para o Estado vizinho no mesmo dia.