Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Jovem diz que assalto a apartamento em Itapuã foi planejado há uma semana

O adolescente de 17 anos, apreendido após invadir o apartamento de empresário em Vila Velha no último sábado (2), confessou à polícia que ele e o comparsa tinham orquestrado a invasão com antecedência

Publicado em 03 de Outubro de 2021 às 12:34

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

03 out 2021 às 12:34
Edifício foi invadido e apartamento foi saqueado no último sábado (2), em Vila Velha
Edifício foi invadido e apartamento foi saqueado no último sábado (2), em Vila Velha Crédito: Priciele Venturini

Correção

03/10/2021 - 2:00
Na primeira versão deste texto, o título dizia que "Jovem diz que assalto a cobertura em Itapuã foi planejado há uma semana". Mas o imóvel é, na verdade, apenas um dos apartamentos do edifício. A informação foi corrigida.
O adolescente apreendido no último sábado (2) por invadir a apartamento de um empresário no bairro Itapuã, em Vila Velha, e roubar joias, dinheiro e bolsas de grife confessou à polícia que o planejamento do assalto ocorreu há pelo menos uma semana. A informação foi apurada pela reportagem da TV Gazeta.
Segundo a Polícia Civil, o adolescente vai responder por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado. Ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). O outro suspeito conseguiu fugir.

Veja Também

Porteiro lutou com ladrões que invadiram imóvel de empresário em Vila Velha

O caso aconteceu no último sábado (2), quando a dupla invadiu o apartamento do empresário e levou R€ 3 mil em euro, US$ 5 mil dólares, 51 notas de países diversos, R$ 21 mil, 245 peças de joias, um celular, uma mala, uma mochila, e seis bolsas de grife. Parte dos itens estaria em um cofre aberto.
Segundo registro policial, o porteiro do edifício disse as autoridades que dois homens entraram no prédio sem se identificar. Eles teriam conseguido acesso ao local após um morador utilizar a garagem para receber uma entrega. Entraram no momento em que a porta ainda estava sendo fechada.
Ao serem questionados pelo funcionário do prédio, eles deram o nome de uma família. O empresário, dono do apartamento, e a esposa não estavam no local no momento do crime, que aconteceu por volta das 13h30.

Veja Também

Homem é baleado nas pernas em tentativa de assalto em Vila Velha

Na saída, o porteiro constatou que eles estavam com chave de fenda, tentou impedir a saída dos suspeitos e entrou em luta corporal com eles. O funcionário levou golpes de chave de fenda nas mãos e costela, e conseguiu impedir a saída de um dos suspeitos, o outro fugiu. O jovem detido estava com uma mala onde estava parte dos objetos furtados.
Depois de deixar o apartamento, os suspeitos teriam tentado roubar outro apartamento, mas não contavam que o dono estava lá dentro e perceberia a porta sendo arrombada. O suspeito detido disse na delegacia que é menor de idade, mas não tinha documentos, e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha para ser ouvido, onde o caso foi registrado.
De acordo com o delegado que acompanha o caso, o bandido disse que veio de São Paulo e informou que uma funcionária da casa teria passado a informação de que tinha dinheiro e joias dentro do apartamento alvo de ação.
Segundo apurou a TV Gazeta neste domingo (3), o porteiro e o adolescente apreendido já prestaram depoimento. Os suspeitos esperavam se hospedar cada um em um hotel e voltar para o Estado vizinho no mesmo dia.
Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta

Veja Também

Ladrão apanha de vítimas em assalto a barbearia e é detido em Vitória

Após casal desaparecer, homem é achado morto em Conceição do Castelo

Bolas e materiais esportivos são furtados do Estádio Kleber Andrade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto crime Grande Vitória Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana
Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica
CertidÃ£o de Nascimento
STJ autoriza retirada de sobrenome do pai por abandono afetivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados