Bolas e materiais esportivos são furtados do Estádio Kleber Andrade

Material esportivo foi recuperado em uma casa no bairro Oriente, em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Dezenas de bolas e outros materiais esportivos foram furtados do Estádio Kleber Andrade , que fica no bairro Rio Branco, em Cariacica . Os objetos foram subtraídos de uma sala localizada no segundo andar da estrutura nesta sexta-feira (1), mas foram recuperados horas depois, no mesmo município.

Segundo a Polícia Civil , o suspeito de ter praticado o crime é um funcionário da empresa contratada para realizar as obras de reforma no local. Embora o nome dele não tenha sido divulgado, ele já foi identificado por meio das investigações e será indiciado por furto qualificado.

Estádio Kleber Andrade pertence ao Governo do Estado e fica em Rio Branco, Cariacica Crédito: Bernardo Bracony

TV Gazeta, o suspeito é cunhado de um jovem de 18 anos que estava vendendo os itens na internet, com um preço bem abaixo do praticado no mercado. Entre os materiais, estavam bolas de futebol, vôlei e basquete que seriam doadas pelo Conforme apuração da, o suspeito é cunhado de um jovem de 18 anos que estava vendendo os itens na internet, com um preço bem abaixo do praticado no mercado. Entre os materiais, estavam bolas de futebol, vôlei e basquete que seriam doadas pelo Governo do Estado a projetos municipais.

Seguindo orientações da polícia, funcionários da Secretaria de Estado de Esportes (Sesport) teriam marcado um encontro com o adolescente que fez o anúncio, fingindo que iriam comprar o material furtado. O encontro foi combinado no bairro Oriente e, assim que o rapaz chegou, acabou sendo conduzido.

24 bolas, quatro cronômetros e 14 bombas de ar tinham sido furtados do Estádio Kleber Andrade Crédito: Polícia Civil | Montagem A Gazeta

"Nós localizamos um homem que serviu como testemunha. Ele indicou onde estava o material furtado, que seria comercializado por plataformas de vendas na internet, e colaborou com as investigações, informando quem seria o autor do crime”, explicou o delegado plantonista Augusto Giorno.