Carro bate em poste na avenida Carlos Lindenberg e motorista foge

Um carro colidiu com um poste na madrugada deste domingo (03) na avenida Carlos Lindemberg, na altura do bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. O acidente aconteceu por volta das 3h, de acordo com informações da Polícia Militar.
O motorista fugiu após a batida, deixando o veículo danificado no local. Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, uma viatura se deparou com o veículo deixado na faixa da direita, oferecendo risco de um segundo acidente.
Com uma vassoura e uma pá emprestada com o vigilante de uma empresa local, os guardas municipais colocaram areia sobre o óleo derramado para evitar que o mesmo se espalhasse pela pista, evitando mais acidentes.
A EDP foi acionada para fazer reparos no poste, que ficou parcialmente tombado.