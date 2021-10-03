Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Carro bate em poste na avenida Carlos Lindenberg e motorista foge

Acidente aconteceu na madrugada deste domingo (3), na altura do bairro Nossa Senhora da Penha. Poste ficou tombado
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

03 out 2021 às 17:24

Publicado em 03 de Outubro de 2021 às 17:24

Carro ficou danificado e espalhou óleo pela pista após se chocar contra poste
Carro ficou danificado e espalhou óleo pela pista após se chocar contra poste Crédito: Foto do internauta
Um carro colidiu com um poste na madrugada deste domingo (03) na avenida Carlos Lindemberg, na altura do bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. O acidente aconteceu por volta das 3h, de acordo com informações da Polícia Militar.
O motorista fugiu após a batida, deixando o veículo danificado no local. Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, uma viatura se deparou com o veículo deixado na faixa da direita, oferecendo risco de um segundo acidente. 

Com uma vassoura e uma pá emprestada com o vigilante de uma empresa local, os guardas municipais colocaram areia sobre o óleo derramado para evitar que o mesmo se espalhasse pela pista, evitando mais acidentes.
A EDP foi acionada para fazer reparos no poste, que ficou parcialmente tombado.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar eleições a partir do STF
Imagem de destaque
Idoso é agredido após carro atropelar cavalo na ES 315 em Boa Esperança
Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados