Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares

Um motorista foi preso por embriaguez ao volante durante operação integrada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, realizada em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (17).





De acordo com a PRF, o condutor passou por teste no etilômetro. O resultado apresentou índice de 0,84 mg/L de álcool no sangue, valor bem acima do limite que configura crime de trânsito, que é de 0,04 mg/L. Ele foi detido no local e encaminhado à Polícia Civil.





A fiscalização da Lei Seca foi intensificada durante a ação, com a realização de 116 testes de alcoolemia. Outros três motoristas se recusaram a fazer o teste e também foram autuados, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.





Ao todo, a operação abordou 168 veículos, resultando em 66 autuações e na remoção de cinco veículos por irregularidades. Segundo a PRF, o objetivo é coibir comportamentos de risco e aumentar a segurança nas rodovias da região.