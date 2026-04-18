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Lei Seca

Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares

Outros três motoristas se recusaram a fazer o teste do etilômetro e também foram autuados, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro

Publicado em 18 de Abril de 2026 às 16:31

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

18 abr 2026 às 16:31
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Operação da Polícia Rodoviária Federal abordou 168 veículos em Linhares. Crédito:Divulgação / PRF

Um motorista foi preso por embriaguez ao volante durante operação integrada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, realizada em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (17).


De acordo com a PRF, o condutor passou por teste no etilômetro. O resultado apresentou índice de 0,84 mg/L de álcool no sangue, valor bem acima do limite que configura crime de trânsito, que é de 0,04 mg/L. Ele foi detido no local e encaminhado à Polícia Civil.


A fiscalização da Lei Seca foi intensificada durante a ação, com a realização de 116 testes de alcoolemia. Outros três motoristas se recusaram a fazer o teste e também foram autuados, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.


Ao todo, a operação abordou 168 veículos, resultando em 66 autuações e na remoção de cinco veículos por irregularidades. Segundo a PRF, o objetivo é coibir comportamentos de risco e aumentar a segurança nas rodovias da região.

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