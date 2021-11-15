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Chefão do tráfico e alvo número 1 da polícia em Cariacica é preso

Suspeito de 33 anos estava no bairro Rio Branco e foi detido em cumprimento de mandado de prisão preventiva por homicídio
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

15 nov 2021 às 11:48

Publicado em 15 de Novembro de 2021 às 11:48

Leonardo de Oliveira, chefe do tráfico na região de Padre Gabriel, em Cariacica, responsável por coordenar diversos ataques a grupos rivais, foi preso na madrugada deste domingo (14) pela Polícia Civil, em ação que durou quatro horas. O suspeito, de 33 anos, estava em frente a uma casa de shows, no bairro Rio Branco, no mesmo município, e foi detido em cumprimento de mandado de prisão preventiva por homicídio.
De acordo com informações da PC, por meio da equipe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, com apoio da equipe do Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou que o homem era o alvo número um do município.
Segundo o delegado titular da DHPP de Cariacica, Eduardo Khaddour, o suspeito promovia ataques armados que perturbavam a população. O homem foi conduzido ao Plantão do DHPP e, após os procedimentos cabíveis, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Também segundo a PC, de janeiro a outubro de 2021, Cariacica acumula redução de 25% nos homicídios com relação ao mesmo período do ano passado. “Em Cariacica, estamos revertendo um quadro, com um trabalho focado nos principais grupos criminosos de Cariacica e hoje a gente pode garantir que os principais elementos que atuam no crime no município, se não estão presos, estão com mandado de prisão por homicídio. Este é um trabalho diário e extenuante da nossa equipe, que vem alcançando esses resultados", disse.
DHPP
Fachada da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

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