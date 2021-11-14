Ladrão é detido no ES com dinheiro roubado escondido entre as nádegas

Além do dinheiro, que estava escondido entre as nágegas, com o suspeito foram apreendidos um canivete e uma réplica de pistola .40

Após buscas na região, os militares localizaram o suspeito de 24 anos. Durante a abordagem ao homem, os policiais encontraram a réplica de uma pistola .40 na cintura dele, além do celular da vítima, um canivete e uma touca preta, que estavam no bolso do criminoso.

Já o dinheiro da vítima foi localizado entre as nádegas do suspeito, após revista minuciosa. Ao todo, foram encontrados R$ 74. O homem de 24 anos foi levado para a Delegacia Regional de Alegre. A reportagem demandou a Polícia Civil, mas a corporação informou que não conseguiria passar informações porque só tem acesso às ocorrências do plantão vigente.