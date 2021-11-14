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Em Bom Jesus do Norte

Ladrão é detido no ES com dinheiro roubado escondido entre as nádegas

Suspeito, que estava preso em regime semiaberto, assaltou um adolescente de 17 anos durante uma saída e foi abordado pela polícia após a vítima, que também teve o celular levado pelo criminoso, denunciar o roubo
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

14 nov 2021 às 13:03

Publicado em 14 de Novembro de 2021 às 13:03

Um homem foi detido neste sábado (13), em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, com dinheiro roubado escondido entre as nádegas. O criminoso, de 24 anos, estava preso em regime semiaberto quando assaltou um adolescente de 17 anos durante uma saída, roubando dinheiro e o celular da vítima.
Segundo a Polícia Militar, o homem tem condenação por roubo e foi preso em flagrante, na estrada que dá acesso à localidade de Barra Alegre. Segundo a PM, a vítima abordou uma viatura da corporação e relatou aos policiais ter sido ameaçada pelo suspeito, que portava uma arma e um canivete e teria mandando o adolescente ficar quieto para não chamar atenção. O criminoso roubou o celular e o dinheiro do jovem e fugiu.
O suspeito foi abordado pela polícia após uma vítima de roubo contar que havia sido ameaçado para entregar o celular e dinheiro
Além do dinheiro, que estava escondido entre as nágegas, com o suspeito foram apreendidos um canivete e uma réplica de pistola .40 Crédito: PM
Após buscas na região, os militares localizaram o suspeito de 24 anos. Durante a abordagem ao homem, os policiais encontraram  a réplica de uma pistola .40 na cintura dele, além do celular da vítima, um canivete e uma touca preta, que estavam no bolso do criminoso.
Já o dinheiro da vítima foi localizado entre as nádegas do suspeito, após revista minuciosa. Ao todo, foram encontrados R$ 74. O homem de 24 anos foi levado para a Delegacia Regional de Alegre. A reportagem demandou a Polícia Civil, mas a corporação informou que não conseguiria passar informações porque só tem acesso às ocorrências do plantão vigente.

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