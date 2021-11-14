Ladrão é detido no ES com dinheiro roubado escondido entre as nádegas

Um homem foi detido neste sábado (13), em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, com dinheiro roubado escondido entre as nádegas. O criminoso, de 24 anos, estava preso em regime semiaberto quando assaltou um adolescente de 17 anos durante uma saída, roubando dinheiro e o celular da vítima.
Segundo a Polícia Militar, o homem tem condenação por roubo e foi preso em flagrante, na estrada que dá acesso à localidade de Barra Alegre. Segundo a PM, a vítima abordou uma viatura da corporação e relatou aos policiais ter sido ameaçada pelo suspeito, que portava uma arma e um canivete e teria mandando o adolescente ficar quieto para não chamar atenção. O criminoso roubou o celular e o dinheiro do jovem e fugiu.
Após buscas na região, os militares localizaram o suspeito de 24 anos. Durante a abordagem ao homem, os policiais encontraram a réplica de uma pistola .40 na cintura dele, além do celular da vítima, um canivete e uma touca preta, que estavam no bolso do criminoso.
Já o dinheiro da vítima foi localizado entre as nádegas do suspeito, após revista minuciosa. Ao todo, foram encontrados R$ 74. O homem de 24 anos foi levado para a Delegacia Regional de Alegre. A reportagem demandou a Polícia Civil, mas a corporação informou que não conseguiria passar informações porque só tem acesso às ocorrências do plantão vigente.