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Vídeo do suspeito

Idoso é preso e confessa ter matado namorada na Serra; ele foi agredido por vizinhos

Homem disse que assassinou a companheira após ela ter lhe dado um tapa na cara. Ele foi espancado por vizinhos no bairro Planalto Serrano e socorrido pela PM
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2021 às 09:35

Publicado em 14 de Novembro de 2021 às 09:35

Foi preso na noite deste sábado (13) Ailton Pires da Purificação, de 62 anos, suspeito de ter matado a namorada a facadas na noite de sexta-feira (12) no bairro Planalto Serrano, na Serra. A vítima, Eliana do Nascimento, de 45 anos, foi morta no quintal da casa do idoso.
Após o crime, Ailton fugiu e ficou escondido em um imóvel da região. Ele foi preso após ter sido espancado por vizinhos do bairro na tarde de sábado. A polícia foi acionada e, após a chegada dos policiais, ele confessou ter matado a namorada. As informações são da TV Gazeta.
Idoso confessa ter matado namorada a facadas na Serra
Ao entrar para fazer exames na manhã deste domingo (14) no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, o suspeito afirmou que a motivação do crime foi "cachaçada". Ele disse que o casal sempre brigava e que ambos estavam bêbados na noite de sexta quando discutiram novamente.
Serra
Mulher foi morta em Planalto Serrano Crédito: Álvaro Guaresqui
Em entrevista, ele contou que a namorada teria lhe dado um tapa na cara durante a discussão. Foi então que ele foi até a cozinha de casa e a matou. "Acabei fazendo besteira", declarou.
Ailton disse estar arrependido de ter cometido o crime. Ele disse que ficou machucado após ter sido espancado por vizinhos, mas que acha que mereceu a surra. "Minha vida foi toda por água abaixo".
Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada no sábado após a agressão e que encontrou o suspeito sentado em frente a casa da vítima machucado e sem ninguém por perto. Ele foi socorrido pelos policiais e ficou sob escolta até receber alta médica.

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O suspeito foi levado com ferimentos para a UPA de Serra Sede e, posteriormente, encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas.
Ailton foi ouvido durante a madrugada na Desparamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e, na manhã deste domingo (14), passou pelo exame de corpo de delito no DML de Vitória e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana.
Segundo a Polícia Civil, a arma utilizada no crime foi encontrada no quintal da residência onde ocorreu o fato e apreendida. O idoso foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, mediante motivo fútil, impossibilidade de resistência da vítima e contra mulher por razões de sexo feminino.

O CRIME

Eliana foi morta na casa do suspeito. Os vizinhos contaram para a TV Gazeta que a casa dela também fica no bairro, mas que a vítima costumava passar alguns dias na companhia do homem. Os moradores disseram ainda que o suspeito já era idoso, tinha dificuldades de locomoção e que o homem e a mulher bebiam constantemente, mas não causavam problemas na vizinhança.
À reportagem da TV Gazeta, a Polícia Militar afirmou que o crime aconteceu no quintal da casa do suspeito. Segundo a PM, o irmão do suspeito acionou a polícia informando a morte, no entanto, afirmou que não viu o crime acontecendo, pois estava no quarto.
Segundo a PM, o irmão disse que o suspeito contou para ele que tinha matado a mulher no quintal da casa e fugiu em seguida. Os policiais perguntaram se o casal brigava muito, o irmão do idoso informou que os dois bebiam bastante, que constantemente se ameaçavam e em algumas situações partiam para agressões.
* Com informações de Gabriela Martins e Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta

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