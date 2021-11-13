Funcionários de supermercado são presos por furto de cervejas em Vila Velha

Sete funcionários de um supermercado localizado no bairro Itaparica, em Vila Velha , foram levados para a delegacia na última sexta-feira (13), após a supervisão de segurança do estabelecimento suspeitar do envolvimento deles em um esquema de furto de cervejas.

Dos sete, três foram liberados e quatro foram autuados na Delegacia Regional de Vila Velha por furto. Entre os autuados estão três homens e duas mulheres. Todos foram levados para o presídio.

Segundo informações de policiais militares para a TV Gazeta, os detidos trabalhavam no setor de e-commerce do supermercado. Para realizarem os furtos, eles combinavam para que familiares e amigos pedissem cervejas no site do supermercado.

Dois dos sete funcinários de supermercado detidos suspeitos de furtar cervejas, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

No entanto, na hora da entrega, os funcionários levavam sempre quantidades a mais da bebida, que não eram cobradas no pedido e eram consumidas por eles.

A coordenação de segurança do estabelecimento já desconfiava do desfalque no estoque há algum tempos. Mas foi nesta sexta-feira que, ao identificar um pedido feito pela esposa de um dos funcionários, que era responsável por separar os produtos a serem entregues, a direção da unidade chamou a polícia.

Em depoimento, um dos detidos, que trabalha como caixa no supermercado, contou que uma supervisora da loja estava fazendo aniversário e que, para comemorar, o grupo decidiu furtar as cervejas.

Em nota, a direção do supermercado Carone informou que está realizando uma investigação interna para apurar os desvios cometidos e ressaltou que os clientes não sofreram prejuízos.