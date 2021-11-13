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Em Itaparica

Funcionários de supermercado são presos por furto de cervejas em Vila Velha

Detidos trabalhavam no setor de e-commerce e, para realizarem os furtos, combinavam para que familiares e amigos pedissem cervejas no site do supermercado

Publicado em 

13 nov 2021 às 20:54

Publicado em 13 de Novembro de 2021 às 20:54

Sete funcionários de um supermercado localizado no bairro Itaparica, em Vila Velha, foram levados para a delegacia na última sexta-feira (13), após a supervisão de segurança do estabelecimento suspeitar do envolvimento deles em um esquema de furto de cervejas.
Dos sete, três foram liberados e quatro foram autuados na Delegacia Regional de Vila Velha por furto. Entre os autuados estão três homens e duas mulheres. Todos foram levados para o presídio.
Segundo informações de policiais militares para a TV Gazeta, os detidos trabalhavam no setor de e-commerce do supermercado. Para realizarem os furtos, eles combinavam para que familiares e amigos pedissem cervejas no site do supermercado.
Funcionários de supermercado foram detidos suspeitos de furtar cervejas, em Vila Velha
Dois dos sete funcinários de supermercado detidos suspeitos de furtar cervejas, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
No entanto, na hora da entrega, os funcionários levavam sempre quantidades a mais da bebida, que não eram cobradas no pedido e eram consumidas por eles.
A coordenação de segurança do estabelecimento já desconfiava do desfalque no estoque há algum tempos. Mas foi nesta sexta-feira que, ao identificar  um pedido feito pela esposa de um dos funcionários, que era responsável por separar os produtos a serem entregues, a direção da unidade chamou a polícia.

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Em depoimento, um dos detidos, que trabalha como caixa no supermercado, contou que uma supervisora da loja estava fazendo aniversário e que, para comemorar, o grupo decidiu furtar as cervejas.
Em nota, a direção do supermercado Carone informou que está realizando uma investigação interna para apurar os desvios cometidos e ressaltou que os clientes não sofreram prejuízos.
* Com informações do G1 ES

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