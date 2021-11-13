Casal reage a tentativa de assalto e mata suspeito em São Domingos do Norte

Um casal reagiu a uma tentativa de assalto na casa onde moram e matou um dos suspeitos, na noite de sexta-feira (12), em São João de Coslop, zona rural de São Domingos do Norte , no Noroeste do Espírito Santo. A informação é da Polícia Militar , que ainda afirmou que o homem de 49 anos e sua esposa, de 42, também foram baleados. Segundo boletim de ocorrência da PM, o suspeito, Edson Vieira da Silva, de 28 anos, apresentava várias perfurações no corpo.

Ainda segundo o boletim da PM, como a região é de difícil acesso devido às más condições da estrada, uma ambulância conseguiu chegar antes dos policiais ao local e socorreu o casal para um pronto-atendimento no município. Depois, o homem e a mulher foram transferidos para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina.

Delegacia Regional de Colatina, onde casal prestou depoimento Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução

Em nota, a Polícia Militar informou que, ao chegarem à casa onde o fato ocorreu, os militares encontraram "diversas pessoas na residência e o local do fato já bem remexido". Segundo a PM, o crime teria mais pessoas envolvidas, porém apenas Edson foi encontrado, "sem sinais vitais e com várias perfurações de arma de fogo". A arma de fogo utilizada pelo suspeito estava sem munição e foi apreendida.

De acordo com informações do boletim de ocorrência da corporação, após terem alta do hospital, o homem e a mulher prestaram depoimento na Delegacia de Colatina e foram liberados. O registro da PM ainda informa que a arma utilizada para matar o suspeito não foi encontrada, mas que o homem possui porte de arma, segundo informações de seus familiares.